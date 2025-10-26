Två mål för Björklövens Oscar Djurberg i segern mot Timrå U20

Björklöven segrade – 4–2 mot Timrå U20

Oscar Djurberg med två mål för Björklöven

Seger nummer 4 för Björklöven

Hemmalaget Björklöven vann mot Timrå U20 i U20 nationell norra. 4–2 (1–0, 2–1, 1–1) slutade söndagens match.

Oscar Djurberg gav Björklöven ledningen efter 9.50 på pass av Joakim Engholm och Max Gustafsson. Timrå U20 kvitterade till 1–1 genom William Sörbrand i början av andra perioden i andra perioden.

Björklöven gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Philip Hemmyr och Oscar Djurberg. Björklöven ökade ledningen till 4–1 genom Joakim Engholm efter 4.14 i tredje perioden.

Olle Därth reducerade dock för Timrå U20 med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Björklövens Joakim Engholm stod för ett mål och två assists.

För Björklöven gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Timrå U20 är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Timrå med 4–2.

Nästa motstånd för Björklöven är AIK. Lagen möts lördag 1 november 15.30 i Ulriksdals IP. Timrå U20 tar sig an Brynäs hemma fredag 31 oktober 18.00.

Björklöven–Timrå U20 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (9.50) Oscar Djurberg (Joakim Engholm, Max Gustafsson).

Andra perioden: 1–1 (24.58) William Sörbrand (Olle Därth), 2–1 (26.24) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson, Bruno Osmanis), 3–1 (37.58) Oscar Djurberg (Joakim Engholm).

Tredje perioden: 4–1 (44.14) Joakim Engholm (Philip Hemmyr), 4–2 (58.39) Olle Därth (William Sörbrand, Lucas Brauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-1-2

Timrå U20: 2-2-1

Nästa match:

Björklöven: AIK, borta, 1 november

Timrå U20: Brynäs IF, hemma, 31 oktober