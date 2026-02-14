Två mål för Alvin Kavenstrand när Ö-vik Hockey J20 besegrade Sunderby
- Ö-vik Hockey J20 segrade – 3–1 mot Sunderby
- Alvin Kavenstrand tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey J20
- Rasmus Sjöqvist matchvinnare för Ö-vik Hockey J20
Ö-vik Hockey J20 vann mötet med Sunderby hemma med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) på lördagen i U20 region norr topp 8 herr.
Därmed har Ö-vik Hockey J20 fyra raka segrar på hemmaplan.
Alvin Kavenstrand gav Ö-vik Hockey J20 ledningen efter 7.20 med assist av Rasmus Sjöqvist och Olle Andersson.
Efter 4.27 i andra perioden nätade Rasmus Sjöqvist på straff och gjorde 2–0. Sunderbys Nils Sundén gjorde 2–1 efter 17.27 framspelad av Gustav Lindmark och Walter Tuomivaara.
1.40 in i tredje perioden satte Alvin Kavenstrand pucken återigen på pass av Alex Lindahl och Nils Byström och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Ö-vik Hockey J20 har tre segrar och två förluster och 14–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderby har en vinst och fyra förluster och 16–21 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Sunderby med 3–2.
Söndag 15 februari spelar Ö-vik Hockey J20 hemma mot Clemensnäs 15.40 och Sunderby mot Umeå Hockeyklubb borta 15.30 i Nolia Ishall.
Ö-vik Hockey J20–Sunderby 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)
U20 region norr topp 8 herr, Skyttishallen
Första perioden: 1–0 (7.20) Alvin Kavenstrand (Rasmus Sjöqvist, Olle Andersson).
Andra perioden: 2–0 (24.27) Rasmus Sjöqvist, 2–1 (37.27) Nils Sundén (Gustav Lindmark, Walter Tuomivaara).
Tredje perioden: 3–1 (41.40) Alvin Kavenstrand (Alex Lindahl, Nils Byström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Ö-vik Hockey J20: 3-0-2
Sunderby: 1-0-4
Nästa match:
Ö-vik Hockey J20: Clemensnäs HC, hemma, 15 februari 15.40
Sunderby: Umeå Hockeyklubb, borta, 15 februari 15.30
