Två mål för Alvestas Felix Green i segern mot Gislaved

Seger för Alvesta med 5–1 mot Gislaved

Alvestas femte seger på de senaste sex matcherna

Felix Green med två mål för Alvesta

Bortalaget Alvesta vann mot Gislaved i U20 division 1 D syd herr. 1–5 (0–1, 1–1, 0–3) slutade tisdagens match.

Segern var Alvestas femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Mio Jönsson gjorde matchvinnande målet

Felix Green gav gästerna Alvesta ledningen efter 19 minuter framspelad av Hampus Ivarsson. Gislaved kvitterade till 1–1 genom Holger Claar i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 12.34 gjorde Alvesta 1–2 genom Mio Jönsson. Även i tredje perioden var Alvesta starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Felix Green, Alexander Stridsberg och Dante Hellström och avgjorde matchen.

Alvestas Hampus Ivarsson hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Gislaved på femte plats och Alvesta på tredje plats. Noteras kan att Alvesta sedan den 26 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 november i Virdavallens Ishall.

Gislaved möter Lenhovda i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Alvesta möter samma dag Värnamo hemma.

Gislaved–Alvesta 1–5 (0–1, 1–1, 0–3)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (19.37) Felix Green (Hampus Ivarsson).

Andra perioden: 1–1 (25.23) Holger Claar (Sanny Hoffrén, Teodor Qvarnström), 1–2 (32.34) Mio Jönsson (Hampus Harrysson, Noel Hallam).

Tredje perioden: 1–3 (54.59) Felix Green (Hampus Ivarsson, Eric Jarnemyr), 1–4 (56.36) Alexander Stridsberg (Mio Jönsson, Hampus Harrysson), 1–5 (57.58) Dante Hellström (William Björkman, Hampus Ivarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 2-0-3

Alvesta: 4-0-1

Nästa match:

Gislaved: Lenhovda IF, borta, 18 oktober

Alvesta: Värnamo GIK, hemma, 18 oktober