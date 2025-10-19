Två klara poäng för Vegas mot Calgary

Vegas vann med 6–1 mot Calgary

Vegas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tomas Hertl avgjorde för Vegas

Vegas vann på hemmaplan mot Calgary i NHL med klara 6–1 (3–1, 2–0, 1–0).

Segern var Vegas fjärde på de senaste fem matcherna.

Vegas–Calgary – mål för mål

Vegas tog ledningen i början av första perioden genom Mitch Marner.

Calgary kvitterade till 1–1 genom Jonathan Huberdeau tidigt i matchen.

Vegas gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Tomas Hertl och Mark Stone. Även i andra perioden var Vegas starkast och gick från 3–1 till 5–1 genom mål av Ivan Barbasjev och Mitch Marner. 2.37 in i tredje perioden slog Mark Stone till återigen på pass av Tomas Hertl och Jack Eichel och ökade ledningen.

Mark Stone gjorde två mål för Vegas och två målgivande passningar och Jack Eichel hade fyra assists.

När lagen senast möttes vann Vegas Golden Knights med 4–2.

Tisdag 21 oktober möter Vegas Carolina hemma 04.00 och Calgary möter Winnipeg hemma 03.30.

Vegas–Calgary 6–1 (3–1, 2–0, 1–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (0.46) Mitch Marner (Ivan Barbasjev), 1–1 (3.42) Jonathan Huberdeau (Nazem Kadri, MacKenzie Weegar), 2–1 (5.39) Tomas Hertl (Mark Stone, Jack Eichel), 3–1 (15.03) Mark Stone (Jack Eichel).

Andra perioden: 4–1 (23.57) Ivan Barbasjev, 5–1 (39.06) Mitch Marner (Mark Stone, Jack Eichel).

Tredje perioden: 6–1 (42.37) Mark Stone (Tomas Hertl, Jack Eichel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 4-1-0

Calgary: 0-0-5

Nästa match:

Vegas: Carolina Hurricanes, hemma, 21 oktober

Calgary: Winnipeg Jets, hemma, 21 oktober