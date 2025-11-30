Två klara poäng för Toronto mot Pittsburgh

Toronto-seger med 7–2 mot Pittsburgh

Bobby Mcmann avgjorde för Toronto

Sju spelare nätade för Toronto

Toronto hade inga problem med Pittsburgh i NHL och vann på bortaplan med utklassningssiffrorna 7–2 (2–1, 3–0, 2–1).

Florida nästa för Toronto

Oliver Ekman Larsson gjorde 1–0 till Toronto efter 6.46.

Pittsburgh kvitterade till 1–1 efter 8.10 genom Ben Kindel framspelad av Sidney Crosby och Bryan Rust.

Efter tolv minuter tog Toronto ledningen på nytt när Easton Cowan hittade rätt efter förarbete av William Nylander och Morgan Rielly.

Toronto startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Bobby Mcmann, Dakota Joshua och Nicolas Roy.

4.36 in i tredje perioden satte Sidney Crosby pucken framspelad av Kevin Hayes och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Pittsburgh.

7.13 in i perioden slog Auston Matthews till på pass av Max Domi och Matthew Knies och ökade ledningen.

Efter 13.16 nätade Nicholas Robertson och ökade ledningen för Toronto. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toronto Maple Leafs med 4–3.

Pittsburgh tar sig an Philadelphia i nästa match borta tisdag 2 december 01.00. Toronto möter Florida borta onsdag 3 december 01.30.

Pittsburgh–Toronto 2–7 (1–2, 0–3, 1–2)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (6.46) Oliver Ekman Larsson, 1–1 (8.10) Ben Kindel (Sidney Crosby, Bryan Rust), (William Nylander, Morgan Rielly).

Andra perioden: 1–3 (22.21) Bobby Mcmann (Morgan Rielly, Oliver Ekman Larsson), 1–4 (24.53) Dakota Joshua (Nicolas Roy, Troy Stecher), 1–5 (33.57) Nicolas Roy (Max Domi, Bobby Mcmann).

Tredje perioden: 2–5 (44.36) Sidney Crosby (Kevin Hayes), 2–6 (47.13) Auston Matthews (Max Domi, Matthew Knies), 2–7 (53.16) Nicholas Robertson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Pittsburgh: Philadelphia Flyers, borta, 2 december

Toronto: Florida Panthers, borta, 3 december