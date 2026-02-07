Edin och Erngren bakom segern för Vännäs mot Brooklyn

Hugo Edin och Edward Erngren gjorde fyra mål var i matchen mellan Vännäs och Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr vilket gjorde att Vännäs vann matchen på hemmaplan med 13–1 (6–0, 4–0, 3–1).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Vännäs Hugo Edin, som stod för hela fyra mål i matchen.

I och med detta har Vännäs hela 15 raka segrar i U20 region norr fortsättning herr och behöver en seger till för att gå igenom serien obesegrade.

Piteå nästa för Vännäs

Vännäs spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Vännäs som dominerade och gick från 6–0 till 10–0 genom mål av Leon Bergqvist, Vince Seares Johansson, Kevin Wennberg och Hugo Edin.

Vännäs startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 10–0 till 11–0. Till slut blev det 13–1.

Vännäs har en stark form med fem segrar och 45–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn har två vinster och tre förluster och 10–30 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Vännäs med 5–1.

I sista matchen möter Vännäs Piteå borta på torsdag 12 februari 19.30. Brooklyn möter Kovland söndag 8 februari 11.30 borta.

Vännäs–Brooklyn 13–1 (6–0, 4–0, 3–1)

U20 region norr fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.47) Kevin Fransson (Edward Erngren, William Selqvist), 2–0 (2.42) Hugo Edin (Leon Bergqvist), 3–0 (2.59) Edward Erngren (Vilmer Wikström), 4–0 (5.12) Edward Erngren (Vince Seares Johansson, Kevin Fransson), 5–0 (10.16) Frans Uhlin (Kevin Fransson), 6–0 (11.51) Hugo Edin (Frans Uhlin).

Andra perioden: 7–0 (29.24) Leon Bergqvist (Hugo Edin, Frans Uhlin), 8–0 (31.14) Vince Seares Johansson (Kevin Fransson, Edward Erngren), 9–0 (34.04) Kevin Wennberg (Edward Erngren, Kevin Fransson), 10–0 (35.04) Hugo Edin.

Tredje perioden: 11–0 (56.23) Edward Erngren (Kevin Fransson, Frans Uhlin), 11–1 (57.35) Max Englund (Johan Landström), 12–1 (58.16) Edward Erngren (Vilmer Wikström, Vince Seares Johansson), 13–1 (59.16) Hugo Edin (Frans Uhlin, Marcus Grynning).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 5-0-0

Brooklyn: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs: Piteå HC, borta, 12 februari 19.30

Brooklyn: Kovlands IshF, borta, 8 februari 11.30