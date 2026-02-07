Två heta målskyttar bakom segern för Mjölby mot Guts/Valdemarsvik

Mjölby vann med 22–3 mot Guts/Valdemarsvik

Theo Cannervik matchvinnare för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Olle Appelqvist och Theo Cannervik gjorde fyra mål var i mötet mellan Mjölby och Guts/Valdemarsvik i U20 Div 1 B syd vår herr vilket gjorde att Mjölby vann matchen på hemmaplan med 22–3 (10–1, 6–1, 6–1).

Mjölby tog därmed fjärde raka seger mot just Guts/Valdemarsvik.

Snackisen var Olle Appelqvist – som gjorde hela fyra av Mjölbys mål.

Skövde HC nästa för Mjölby

I första perioden var det Mjölby som dominerade. Laget vann perioden klart med 10–1.

Mjölby tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 11–1 efter 1.41 genom Olle Appelqvist och gick upp till 13–1 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

Innan perioden var över hade Mjölby ryckt åt sig ledningen med 16–2.

Mjölby startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 17–2-ledning. Till slut blev det 22–3.

Mjölby har två segrar och tre förluster och 34–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guts/Valdemarsvik har fem förluster och 7–73 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Mjölby och Guts/Valdemarsvik den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mjölby HC vunnit.

Nästa motstånd för Mjölby är Skövde HC. Guts/Valdemarsvik tar sig an Tranås borta. Båda matcherna spelas tisdag 10 februari 19.30.

Mjölby–Guts/Valdemarsvik 22–3 (10–1, 6–1, 6–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (2.24) Arvid Lundell (Philip Bågenklint), 2–0 (3.05) Arvid Lundell (Ludvig Junebäck, Max Cedbro), 3–0 (3.16) Miliam Sjöö-Laisio (Noel Eriksson, Olle Appelqvist), 4–0 (4.46) Theo Cannervik (Philip Bågenklint, Zackarias Brandefors), 5–0 (7.27) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 6–0 (8.03) Theo Cannervik (Alexander Lund Rytthammar, Anton Nyqvist), 7–0 (9.46) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 8–0 (12.25) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 9–0 (15.12) Theo Cannervik (Anton Nyqvist), 10–0 (18.07) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint), 10–1 (18.57) Jesper Andersson.

Andra perioden: 11–1 (21.41) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 12–1 (23.17) Arvid Lundell (Max Cedbro), 13–1 (25.59) Philip Bågenklint (Alexander Lund Rytthammar, Anton Nyqvist), 13–2 (30.27) Hilding Sparelius Hrupa (Kasper Malmlöv), 14–2 (31.41) Ludvig Junebäck (Max Cedbro, Otto Björk), 15–2 (33.24) Zackarias Brandefors (Arvid Lundell, Olle Appelqvist), 16–2 (37.31) Theo Cannervik (Anton Nyqvist, Philip Bågenklint).

Tredje perioden: 17–2 (42.54) Noel Eriksson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio), 17–3 (44.48) Kasper Malmlöv (Hilding Sparelius Hrupa, Måns Hallgren Malmlöv), 18–3 (50.13) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint, Alexander Lund Rytthammar), 19–3 (57.21) Noel Eriksson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio), 20–3 (57.36) Miliam Sjöö-Laisio (Olle Appelqvist), 21–3 (58.23) Anton Nyqvist (Arvid Lundell, Zackarias Brandefors), 22–3 (58.58) Milton Carlsson (Max Cedbro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-0-3

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Nästa match:

Mjölby: Skövde Hockey Club, hemma, 10 februari 19.30

Guts/Valdemarsvik: Tranås AIF, borta, 10 februari 19.30