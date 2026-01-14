Tungt för Piteå – SK Lejon bröt fina vinstsviten

Seger för SK Lejon med 6–4 mot Piteå

Alfred Nilzon gjorde två mål för SK Lejon

Piteå har haft en stark period i U20 region norr fortsättning herr och inför matchen borta mot SK Lejon hade laget tagit fem raka segrar. På onsdagen tog det stopp och matchen i Skellefteå Kraft Arena slutade 6–4 (1–1, 3–1, 2–2). Det var första förlusten sedan den 7 december för Piteå.

Piteå tog ledningen efter 7.45 genom Melker Efverström efter pass från Lucas Boman och Viking Aasa. Efter 14.59 kvitterade SK Lejon genom Viktor Selin på pass av Erik Jounila. Målet var Viktor Selins femte i U20 region norr fortsättning herr.

SK Lejon hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 1.18 genom Alfred Nilzon och gick upp till 3–1 innan Piteå svarade.

I periodpausen hade SK Lejon ledningen med 4–2.

SK Lejon startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 4–2 till 5–2. Men Piteå svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock SK Lejon som avgjorde. Laget gjorde 6–3 med sex minuter kvar att spela genom Alfred Nilzon på pass av Josef Bygdén. Piteå hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–4.

Alvar Larsson gjorde två mål för Piteå och spelade fram till ett mål. Alfred Nilzon gjorde två mål och totalt tre poäng för SK Lejon och Josef Bygdén stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SK Lejon på sjätte plats och Piteå på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Piteå med 5–2.

Söndag 18 januari 15.30 spelar SK Lejon borta mot Kovland. Piteå möter Kovland borta i FD Maskin Arena lördag 17 januari 18.30.

SK Lejon–Piteå 6–4 (1–1, 3–1, 2–2)

U20 region norr fortsättning herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (7.45) Melker Efverström (Lucas Boman, Viking Aasa), 1–1 (14.59) Viktor Selin (Erik Jounila).

Andra perioden: 2–1 (21.18) Alfred Nilzon (Josef Bygdén, Knut Bystedt), 3–1 (24.44) Josef Bygdén (Alfred Nilzon), 3–2 (25.17) Tim Wiström (Nils Johansson, Alvar Larsson), 4–2 (35.04) Conrad Nilzon.

Tredje perioden: 5–2 (42.28) Jack Meier-Tomassen (Jesper Wändin), 5–3 (43.56) Alvar Larsson (Nils Johansson, Tim Wiström), 6–3 (54.48) Alfred Nilzon (Josef Bygdén), 6–4 (57.59) Alvar Larsson (Viggo Lagerbom, Melker Efverström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon: 2-0-3

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

SK Lejon: Kovlands IshF, borta, 18 januari 15.30

Piteå: Kovlands IshF, borta, 17 januari 18.30