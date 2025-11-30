Tungt för Minnesota när Buffalo bröt fina vinstsviten

Buffalo vann med 3–2 efter straffar

Edmonton blir nästa motstånd för Minnesota

Lagen möts igen 17 januari på KeyBank Center

Minnesota har spelat bra i NHL och inför matchen hemma mot Buffalo hade laget tagit sju raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Xcel Energy Center slutade 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1) efter straffar. Det var första förlusten sedan den 12 november för Minnesota.

Minnesota–Buffalo – mål för mål

Minnesota tog ledningen i första perioden genom Kirill Kaprizov.

Buffalo kvitterade till 1–1 genom Beck Malenstyn efter 12.42.

Efter 14.01 i matchen gjorde Minnesota 2–1 genom Matt Boldy.

Andra perioden blev mållös.

7 minuter in i tredje perioden satte Josh Doan pucken framspelad av Alex Tuch och Noah Östlund och kvitterade.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Minnesota har fyra vinster och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Buffalo har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad. Det här var Minnesotas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Buffalos tredje uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari i KeyBank Center.

Nästa motstånd för Minnesota är Edmonton. Lagen möts onsdag 3 december 03.00 i Rogers Place. Buffalo tar sig an Winnipeg hemma tisdag 2 december 01.30.

Minnesota–Buffalo 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (9.44) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Danila Jurov), 1–1 (12.42) Beck Malenstyn (Peyton Krebs), 2–1 (14.01) Matt Boldy.

Tredje perioden: (Alex Tuch, Noah Östlund).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-1-0

Buffalo: 3-0-2

Nästa match:

Minnesota: Edmonton Oilers, borta, 3 december

Buffalo: Winnipeg Jets, hemma, 2 december