Tungt för Minnesota när Buffalo bröt fina vinstsviten
- Buffalo vann med 3–2 efter straffar
- Edmonton blir nästa motstånd för Minnesota
- Lagen möts igen 17 januari på KeyBank Center
Minnesota har spelat bra i NHL och inför matchen hemma mot Buffalo hade laget tagit sju raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Xcel Energy Center slutade 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1) efter straffar. Det var första förlusten sedan den 12 november för Minnesota.
Minnesota–Buffalo – mål för mål
Minnesota tog ledningen i första perioden genom Kirill Kaprizov.
Buffalo kvitterade till 1–1 genom Beck Malenstyn efter 12.42.
Efter 14.01 i matchen gjorde Minnesota 2–1 genom Matt Boldy.
Andra perioden blev mållös.
7 minuter in i tredje perioden satte Josh Doan pucken framspelad av Alex Tuch och Noah Östlund och kvitterade.
Laget tog ledningen efter 5.00.
Minnesota har fyra vinster och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Buffalo har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad. Det här var Minnesotas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Buffalos tredje uddamålsseger.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari i KeyBank Center.
Nästa motstånd för Minnesota är Edmonton. Lagen möts onsdag 3 december 03.00 i Rogers Place. Buffalo tar sig an Winnipeg hemma tisdag 2 december 01.30.
Minnesota–Buffalo 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)
NHL, Xcel Energy Center
Första perioden: 1–0 (9.44) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Danila Jurov), 1–1 (12.42) Beck Malenstyn (Peyton Krebs), 2–1 (14.01) Matt Boldy.
Tredje perioden: (Alex Tuch, Noah Östlund).
Straffar:.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Minnesota: 4-1-0
Buffalo: 3-0-2
Nästa match:
Minnesota: Edmonton Oilers, borta, 3 december
Buffalo: Winnipeg Jets, hemma, 2 december
