Tung seger för Tyresö Hanviken Hockey i toppmatchen mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken Hockey-seger med 2–1 mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Jonatan Tapper avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Det var två topplag som möttes i U18 regional öst fortsättning vår på tisdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Tyresö Hanviken Hockey, som besegrade Flemingsberg med 2–1 (0–0, 0–1, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Tyresö Hanviken Hockey är i fortsatt serieledning och Flemingsberg på andra plats. Åtta poäng skiljer nu lagen åt.

– Vi förstod att det skulle bli tufft idag då vi hade en tun trupp idag. Vi hade en bra matchplan och grabbarna utförde den exemplariskt och vi visar igen att vi är väldigt bra på att tävla. Skönt, kommenterade Tyresö Hanviken Hockeys huvudtränare Felix Carenfelt.

Jonatan Tapper blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 17.09 in i tredje perioden.

Därmed har Tyresö Hanviken Hockey sju raka segrar på hemmaplan.

Tyresö Hanviken Hockey–Flemingsberg – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

11.20 in i andra perioden gjorde Flemingsberg 1–0 genom Joakim Dahl med assist av Michael Lundh och Ludvig Schünzel.

14.43 in i tredje perioden fick Max Andersson utdelning på pass av Emil Heidgren och kvitterade. Efter 17.09 nätade Jonatan Tapper och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 22 februari 19.30 spelar Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Tumba. Flemingsberg möter Värmdö hemma i Visättra Ishall torsdag 19 februari 19.40.

Tyresö Hanviken Hockey–Flemingsberg 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Andra perioden: 0–1 (31.20) Joakim Dahl (Michael Lundh, Ludvig Schünzel).

Tredje perioden: 1–1 (54.43) Max Andersson (Emil Heidgren), 2–1 (57.09) Jonatan Tapper.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 4-1-0

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: IFK Tumba IK, hemma, 22 februari 19.30

Flemingsberg: Värmdö HC, hemma, 19 februari 19.40