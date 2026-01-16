Tung seger för NY Islanders i toppmatchen mot Edmonton

NY Islanders segrade – 1–0 mot Edmonton

Anthony Duclair matchvinnare för NY Islanders

Andra förlusten i följd för Edmonton

Det var två topplag som möttes i NHL på fredagen. Och det slutade med seger för NY Islanders, som besegrade Edmonton borta med 1–0 (0–0, 0–0, 1–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Edmonton ligger kvar på andra plats i tabellen och NY Islanders på andra plats.

Segermålet för NY Islanders stod Anthony Duclair för 13.42 in i tredje perioden.

Det här var sjunde gången den här säsongen som NY Islanders höll nollan.

Calgary nästa för NY Islanders

Edmonton har två vinster och tre förluster och 14–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 19–10 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann NY Islanders med 4–2.

I nästa match möter Edmonton Vancouver borta på söndag 18 januari 04.00. NY Islanders möter Calgary lördag 17 januari 21.00 borta.

Edmonton–NY Islanders 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Place

Tredje perioden: 0–1 (53.42) Anthony Duclair (Calum Ritchie, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-2-1

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Vancouver Canucks, borta, 18 januari 04.00

NY Islanders: Calgary Flames, borta, 17 januari 21.00