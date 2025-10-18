Tung seger för Kalmar i toppmatchen mot Nybro

Kalmar-seger med 4–2 mot Nybro

Kalmars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Johansson avgjorde för Kalmar

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 D syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för Kalmar, som besegrade Nybro hemma med 4–2 (0–1, 3–0, 1–1).

Nybros tränare Jonny Ågren tyckte till om matchen:

– Kalmar var hetare än oss. Tyvärr så var vår tävlingsnivå alldeles för dålig denna match. Förlorade i stort sett alla närkamper därute. Då är det också svårt att vi ger oss själva chansen att vinna.

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Kalmar tog fjärde segern i rad. Nybro hade före matchen sex segrar i rad.

Kalmar–Nybro – mål för mål

Andrej Kunc gav Nybro ledningen efter 7.13 assisterad av Anton Sjödahl. Kalmar vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Kalmar ökade ledningen till 4–1 genom Walter Nilsson efter 4.54 i tredje perioden.

Oskar Rosengren reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Nybro. Kalmar tog därmed en stabil seger.

Den 22 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Liljas Arena.

I nästa match möter Kalmar Gislaved hemma på lördag 25 oktober 14.00. Nybro möter Rydaholm onsdag 22 oktober 19.10 hemma.

Kalmar–Nybro 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (7.13) Andrej Kunc (Anton Sjödahl).

Andra perioden: 1–1 (23.01) Sebastian Erkenbölling, 2–1 (33.12) Lucas Erlandsson (Aziz Usmanov), 3–1 (35.28) William Johansson (Walter Nilsson, Lucas Erlandsson).

Tredje perioden: 4–1 (44.54) Walter Nilsson (Aziz Usmanov), 4–2 (53.48) Oskar Rosengren (Sixten Petermann, Anton Sjödahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Nybro: 4-0-1

Nästa match:

Kalmar: Gislaveds SK, hemma, 25 oktober

Nybro: Rydaholms SK, hemma, 22 oktober