Tung seger för Helsingborg i toppmatchen mot Mörrums GoIS J18

Helsingborg segrade – 5–2 mot Mörrums GoIS J18

Helsingborgs sjunde seger på de senaste sju matcherna

Noah Roos avgjorde för Helsingborg

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd C herr på söndagen. Och det slutade med seger för Helsingborg, som besegrade Mörrums GoIS J18 hemma med 5–2 (2–0, 2–0, 1–2).

Resultatet betyder att serieledande Helsingborg tog sjunde segern i följd och att Mörrums GoIS J18 samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

KRIF Hockey J18 nästa för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Helsingborg starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Noah Roos och William Holmberg. Mörrums GoIS J18 reducerade dock till 4–1 genom Simon Högardh tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Helsingborg ökade ledningen till 5–1 genom Marius Decierdo efter 4.32.

Leon Condrup reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Mörrums GoIS J18. Helsingborg tog därmed en stabil seger.

Isak Paerremand gjorde ett mål för Helsingborg och två målgivande passningar.

Lagen möts igen 7 december i Jössarinken.

På söndag 9 november 12.00 spelar Helsingborg borta mot KRIF Hockey J18 och Mörrums GoIS J18 hemma mot Kristianstad.

Helsingborg–Mörrums GoIS J18 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (7.12) Isak Paerremand (Jonathan Navström), 2–0 (16.01) Wiggo Holm (Isak Paerremand, Marius Decierdo).

Andra perioden: 3–0 (32.02) Noah Roos (Felix Data, Zacharias Madsen), 4–0 (32.47) William Holmberg.

Tredje perioden: 4–1 (42.04) Simon Högardh, 5–1 (44.32) Marius Decierdo (Isak Paerremand, Adrian Sonesson), 5–2 (50.55) Leon Condrup (Oskar Olofsson, Ludwig Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 5-0-0

Mörrums GoIS J18: 4-0-1

Nästa match:

Helsingborg: KRIF Hockey, borta, 9 november

Mörrums GoIS J18: Kristianstads IK, hemma, 9 november