Tung seger för Hammarby IF U18 i toppmatchen mot Spånga

Sjunde raka segern för Hammarby IF U18

Spånga nu andra, Hammarby IF U18 på första plats

Tre raka mål för Hammarby IF U18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på söndagen. Och det slutade med seger för Hammarby IF U18, som besegrade Spånga borta med 5–3 (2–1, 0–2, 3–0).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Spånga ligger kvar på andra plats i tabellen och Hammarby IF U18 är i fortsatt serieledning. I och med Hammarby IF U18:s seger skiljer det nu fyra poäng mellan lagen.

Efter tre segrar i rad för Spånga tog det stopp. Hammarby IF U18 tog i stället sjunde segern i rad.

Anton Tonkel blev matchvinnare

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden genom Pontus Elfström.

Spånga gjorde 1–1 genom Walter Flach efter 6.24.

Efter 9.13 i matchen gjorde Hammarby IF U18 1–2 genom Oskar Benchea.

Efter 4.53 i andra perioden slog Leo Elofsson till på pass av Sigge Boss och kvitterade för Spånga. Sigge Boss gjorde dessutom 3–2 efter 9.08 framspelad av Neo Abrahamsson och Morris Herry.

Hammarby IF U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5. Nylanders 3–5-mål kom med 29 sekunder kvar av matchen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Kärrtorps IP.

Nästa motstånd för Hammarby IF U18 är IFK Österåker Hockey. Lagen möts torsdag 5 februari 19.00 i Österåker Sportcentrum.

Spånga–Hammarby IF U18 3–5 (1–2, 2–0, 0–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (6.02) Pontus Elfström (Liam Breander Sandholm), 1–1 (6.24) Walter Flach (Felix Deling), 1–2 (9.13) Oskar Benchea (Anton Tonkel, Fabian Rosberger).

Andra perioden: 2–2 (24.53) Leo Elofsson (Sigge Boss), 3–2 (29.08) Sigge Boss (Neo Abrahamsson, Morris Herry).

Tredje perioden: 3–3 (42.33) Love Erkendal (Svante Hallbom Dovemark, Axel Snöfors), 3–4 (48.58) Anton Tonkel (Love Erkendal), 3–5 (59.31) Alexander Nylander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga: 3-1-1

Hammarby IF U18: 5-0-0

Nästa match:

Hammarby IF U18: IFK Österåker Hockey, borta, 5 februari 19.00