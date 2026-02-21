Prenumerera

Logga in

Tung förlust på hemmaplan för Åker/Strängnäs HC mot Spånga

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Spånga vann med 7–1 mot Åker/Strängnäs HC

  • Andra raka segern för Spånga

  • Hammarby IF U18 nästa för Åker/Strängnäs HC

Åker/Strängnäs HC hade en riktigt tung match hemma mot Spånga och förlorade med hela 1–7 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

FOC Farsta IF nästa för Spånga

Åker/Strängnäs HC har en vinst och fyra förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Spånga har tre vinster och två förluster och 25–20 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Spånga med 5–4 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Åker/Strängnäs HC är Hammarby IF U18. Lagen möts söndag 1 mars 12.15 i Åkers Ishall.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen