Tumba vann första matchen i jättedramat mot IK Göta

Tumba vann med 6–5 mot IK Göta

Tumbas Felix Källström tremålsskytt

Tumba blir nästa motstånd för IK Göta

Tumba har skapat sig ett överläge mot IK Göta i playoff till kvalserien till U20 region öst herr, efter vinst på bortaplan med 6–5 (2–2, 2–2, 2–1) i första matchen. Hemma i Ishuset på torsdag kan Tumba därmed avgöra serien.

Felix Källström med tre mål för Tumba

IK Göta tog ledningen i början av första perioden genom Simon Åström.

Tumba kvitterade till 1–1 genom Filip Rosengren efter 12.00.

IK Göta gjorde 2–1 genom Yehor Trypolskyi efter 18.17 i matchen.

Tumba gjorde 2–2 genom Felix Källström efter 19.59.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

Efter 11.32 i tredje perioden gjorde IK Göta 5–4 genom Viktor Bergnäs som gjorde sitt andra mål.

Felix Källström och Oliver Johansson såg till att Tumba vände till ledning med 5–6.

Tumbas Felix Källström stod för fyra poäng, varav tre mål, Gustav Wormbs hade tre assists och Adam Gellerstedt hade tre assists.

Nästa match spelas på torsdag 19.45 i Ishuset.

IK Göta–Tumba 5–6 (2–2, 2–2, 1–2)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Stora Mossen

Första perioden: 1–0 (2.42) Simon Åström (Clark Dahllöf), 1–1 (12.00) Filip Rosengren (Adam Gellerstedt, Felix Källström), 2–1 (18.17) Yehor Trypolskyi (German Khval, Ture Rinman), 2–2 (19.59) Felix Källström (Adam Gellerstedt, Casper Pernsell).

Andra perioden: 3–2 (20.20) Viktor Bergnäs (Milo Anderson), 3–3 (30.29) Filip Rosengren (Adam Gellerstedt, Gustav Wormbs), 4–3 (33.15) Yehor Trypolskyi (William Ekström), 4–4 (33.50) Felix Källström (Gustav Wormbs).

Tredje perioden: 5–4 (51.32) Viktor Bergnäs (Benjamin Lejon, German Khval), 5–5 (52.20) Oliver Johansson (Acke Kajova), 5–6 (53.24) Felix Källström (Gustav Wormbs, Elias Holger).

Nästa match:

26 februari, 19.45, Tumba–IK Göta, i Ishuset