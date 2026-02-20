Tumbas sköna revansch – 4–3-seger mot Viggbyholm

Tumba vann med 4–3 mot Viggbyholm

Jonathan Bergqvist matchvinnare för Tumba

Andra raka segern för Tumba

På fredagen möttes Viggbyholm och gästande Tumba i Hägernäs Ishall i U18 regional öst fortsättning vår. Senast lagen möttes tog Viggbyholm en enkel seger med 6–0, men den här gången var det Tumba som vann. Slutresultatet blev 4–3 (0–0, 4–0, 0–3).

Viggbyholm–Tumba – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Tumba stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–4.

Gustaf Junefelt, David Vargö och Anton Roos Olsen reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Viggbyholm.

Det här betyder att Tumba ligger på sjunde plats i tabellen och Viggbyholm är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Viggbyholm och Tumba den här säsongen. IFK Tumba IK vann de två första mötena. Viggbyholms IK vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Viggbyholm Brinken i Lejonhallen 16.10. Tumba tar sig an Tyresö Hanviken Hockey borta 19.30.

Viggbyholm–Tumba 3–4 (0–0, 0–4, 3–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.51) Acke Kajova (Oliver Johansson, Max Karell Söderman), 0–2 (27.49) Max Karell Söderman (Elias Holger, Max Mälarberg), 0–3 (33.25) Levi Brandstetter (Liam Westergren), 0–4 (34.12) Jonathan Bergqvist (Oliver Johansson, Felix Graan).

Tredje perioden: 1–4 (49.28) Gustaf Junefelt (Milo Kvarnefält), 2–4 (51.56) David Vargö (Theo Funck), 3–4 (55.00) Anton Roos Olsen (Vilhelm Ericsson, David Vargö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 1-0-4

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

Viggbyholm: Brinkens IF, borta, 22 februari 16.10

Tumba: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 22 februari 19.30