Tumba tog förlängningsseger mot Lidingö Vikings HC U18

Seger för Tumba med 4–3 efter förlängning

Tumbas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elias Holger matchvinnare för Tumba

Tumbas väg till seger mot Lidingö Vikings HC U18 borta i U18 allettan östra herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Tumba avgöra till 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Elias Holger stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Tumba.

I och med detta har Tumba hela sex raka segrar i U18 allettan östra herr.

Nyköping nästa för Tumba

Tumba tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. Lidingö Vikings HC U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Tumba kvitterade till 3–3 genom Cosmo Tiringer. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Tumba 2.49 in i förlängningen blev Elias Holger med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Lidingö Vikings HC U18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Ishuset.

I nästa match, torsdag 23 oktober möter Lidingö Vikings HC U18 Wings Arlanda borta i Pinbackshallen 19.55 medan Tumba spelar hemma mot Nyköping 19.45.

Lidingö Vikings HC U18–Tumba 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (10.48) Max Karell Söderman, 0–2 (16.10) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer).

Andra perioden: 1–2 (21.38) Jan Bajnar (Ludvig Malmström, Olle Thorell), 2–2 (22.20) Ludvig Jagevik (Viktor Sjöborg, Victor Hansen), 3–2 (30.12) Ludvig Jagevik (Viktor Sjöborg, Arthur Birg), 3–3 (36.11) Cosmo Tiringer.

Förlängning: 3–4 (62.49) Elias Holger (Liam Westergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 2-1-2

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Wings HC Arlanda, borta, 23 oktober

Tumba: Nyköpings SK, hemma, 23 oktober