Tullinge U18 vann – efter Liam Bruviks hattrick

Tullinge U18 vann med 4–3 mot IFK Tumba IK 2

Tullinge U18 avgjorde efter 59.35.

Liam Bruvik gjorde tre mål för Tullinge U18

Liam Bruvik stod för tre mål när Tullinge U18 vann mot IFK Tumba IK 2 på bortaplan i U18 division 1 östra C herr. Till slut blev det 4–3 (1–2, 2–1, 1–0).

Liam Bruvik blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 25 sekunder kvar av slutperioden.

Liam Bruvik med tre mål för Tullinge U18

IFK Tumba IK 2 tog ledningen i första perioden genom Jonathan Bergquist.

Tullinge U18 kvitterade till 1–1 genom Liam Bruvik med 3.55 kvar att spela.

IFK Tumba IK 2 gjorde 2–1 genom Joel Åhgren efter 16.45 i matchen. Efter 10.00 i andra perioden gjorde IFK Tumba IK 2 3–1 genom Jacob Gruvberger.

Tullinge U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Liam Bruvik och Viggo Christensson. Laget avgjorde matchen med 25 sekunder kvar att spela återigen genom Liam Bruvik framspelad av Viggo Christensson. Därmed hade Tullinge U18 vänt matchen.

Liam Bruvik gjorde tre mål för Tullinge U18.

Den 23 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Ica Riksten Arena.

Söndag 19 oktober spelar IFK Tumba IK 2 borta mot Nyköpings SK 2 U18 11.10 och Tullinge U18 mot Segeltorps IF U18 hemma 14.00 i Ica Riksten Arena.

IFK Tumba IK 2–Tullinge U18 3–4 (2–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (9.05) Jonathan Bergquist (Jacob Gruvberger), 1–1 (16.05) Liam Bruvik (Viktor Lång), 2–1 (16.45) Joel Åhgren (Felix Graan).

Andra perioden: 3–1 (30.00) Jacob Gruvberger (Bobo Thorsson), 3–2 (33.43) Liam Bruvik, 3–3 (38.21) Viggo Christensson (Emil Eriksson, Ludvig Georgsson).

Tredje perioden: 3–4 (59.35) Liam Bruvik (Viggo Christensson).

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Nyköpings SK 2, borta, 19 oktober

Tullinge U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 19 oktober