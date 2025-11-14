Tullinge U18 utklassade Segeltorps IF U18 – vann med 14–1

Tullinge U18-seger med 14–1 mot Segeltorps IF U18

Tullinge U18:s Tintin Sandelius fyramålsskytt

Adrian Sengoltz matchvinnare för Tullinge U18

Tullinge U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Segeltorps IF U18 i U18 division 1 östra C herr med hela 14–1 (3–1, 4–0, 7–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tullinge U18:s Tintin Sandelius, som stod för hela fyra mål i matchen.

Tintin Sandelius fyramålsskytt för Tullinge U18

Tullinge U18 var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Tullinge U18 starkast och gick från 3–1 till 7–1 tack vare sju raka mål (! ), mål av Vilhelm Winblad, Liam Bruvik, Emil Eriksson och Viggo Christensson. Tullinge U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Tintin Sandelius, som gjorde tre mål, Viggo Christensson, som gjorde två mål, Liam Kalakovic och Edwin Ferlin.

Det här betyder att Tullinge U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Segeltorps IF U18 är på sjunde och sista plats.

Lagen möts igen 30 november i Segeltorpshallen.

I nästa omgång har Tullinge U18 Nyköpings SK 2 U18 hemma i Ica Riksten Arena, söndag 16 november 15.30. Segeltorps IF U18 spelar hemma mot Hammarby IF U18 torsdag 20 november 20.00.

Tullinge U18–Segeltorps IF U18 14–1 (3–1, 4–0, 7–0)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (0.18) Milton Cars (William Lindblom Nordén), 1–1 (3.45) Liam Kalakovic (Daniel Aleksic, Liam Bruvik), 2–1 (10.35) Adrian Sengoltz (Viggo Christensson, Liam Bruvik), 3–1 (18.17) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp, Arvid Wolgast).

Andra perioden: 4–1 (23.42) Vilhelm Winblad (Viggo Christensson), 5–1 (28.46) Liam Bruvik (Viggo Christensson, Daniel Aleksic), 6–1 (34.31) Emil Eriksson (Liam Kalakovic), 7–1 (39.00) Viggo Christensson.

Tredje perioden: 8–1 (40.40) Edwin Ferlin (Vilhelm Winblad), 9–1 (41.53) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp), 10–1 (44.03) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp), 11–1 (52.27) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp, Arvid Wolgast), 12–1 (53.16) Viggo Christensson (Vilhelm Winblad), 13–1 (53.30) Viggo Christensson (Vilhelm Winblad), 14–1 (54.08) Liam Kalakovic (Daniel Aleksic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 2-0-3

Segeltorps IF U18: 0-0-5

Nästa match:

Tullinge U18: Nyköpings SK 2, hemma, 16 november

Segeltorps IF U18: Hammarby IF, hemma, 20 november