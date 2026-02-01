Tullinge U18 utklassade FOC Farsta IF på hemmaplan

Tullinge U18 segrade – 14–0 mot FOC Farsta IF

Liam Bruvik femmålsskytt för Tullinge U18

Andra raka segern för Tullinge U18

Tullinge U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 14–0 (4–0, 4–0, 6–0).

Liam Bruvik var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Tullinge U18.

Liam Bruvik femmålsskytt för Tullinge U18

I första perioden var det Tullinge U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Tullinge U18 som var starkast och gick från 4–0 till 8–0 tack vare sex raka mål (! ), mål av Liam Bruvik, Edwin Ferlin, Sixten Norrbo Asp och Viggo Christensson.

Tullinge U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Bruvik, som gjorde två mål, Adrian Sengoltz, Daniel Aleksic, Jens Sjöström och Andreas Gårdenberg.

Tullinge U18 stannar därmed på femte plats och FOC Farsta IF sist, på nionde plats i tabellen. FOC Farsta IF har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 9 januari låg laget på andra plats.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Farsta Ishall.

I nästa omgång har Tullinge U18 Spånga hemma i Ica Riksten Arena, onsdag 4 februari 19.00. FOC Farsta IF spelar hemma mot Järfälla HC fredag 6 februari 20.00.

Tullinge U18–FOC Farsta IF 14–0 (4–0, 4–0, 6–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (4.30) Liam Bruvik (Viggo Christensson, Tintin Sandelius), 2–0 (8.15) Liam Bruvik (Tintin Sandelius, Viggo Christensson), 3–0 (9.58) Liam Kalakovic (Vilhelm Winblad), 4–0 (18.17) Viggo Christensson (Herman Isenberg – Linna, Liam Bruvik).

Andra perioden: 5–0 (28.12) Liam Bruvik (Tintin Sandelius, Sixten Norrbo Asp), 6–0 (29.55) Edwin Ferlin (Adrian Sengoltz, Herman Isenberg – Linna), 7–0 (36.41) Sixten Norrbo Asp (Andreas Gårdenberg, Liam Kalakovic), 8–0 (37.05) Viggo Christensson (Liam Bruvik, Tintin Sandelius).

Tredje perioden: 9–0 (41.11) Liam Bruvik (Viggo Christensson, Sixten Norrbo Asp), 10–0 (41.29) Jens Sjöström (Adrian Sengoltz, Daniel Aleksic), 11–0 (41.56) Daniel Aleksic, 12–0 (45.26) Andreas Gårdenberg (Emil Eriksson, Adrian Sengoltz), 13–0 (48.02) Adrian Sengoltz (Herman Isenberg – Linna), 14–0 (57.13) Liam Bruvik (Viggo Christensson, Viktor Lång).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 3-1-1

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

Tullinge U18: Spånga IS IK 1, hemma, 4 februari 19.00

FOC Farsta IF: Järfälla HC, hemma, 6 februari 20.00