Tullinge U18 tog enkel seger mot IFK Österåker Hockey

Tullinge U18 vann med 14–0 mot IFK Österåker Hockey

Tullinge U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adrian Sengoltz fyramålsskytt för Tullinge U18

Tullinge U18 vann på bortaplan mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 14–0 (2–0, 4–0, 8–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tullinge U18:s Adrian Sengoltz, som stod för hela fyra mål i matchen.

Segern var Tullinge U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Andreas Gårdenberg bakom Tullinge U18:s avgörande

Andreas Gårdenberg gav Tullinge U18 ledningen efter 10.43 efter förarbete från Herman Isenberg – Linna. Efter 18.50 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 genom Edwin Ferlin på pass av Tintin Sandelius och Viggo Christensson.

Även i andra perioden var Tullinge U18 starkast och gick från 0–2 till 0–6 tack vare åtta raka mål (! ), mål av Vilhelm Winblad, Adrian Sengoltz, Melvin Axén och Fabian Moberg.

Tullinge U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Adrian Sengoltz, som gjorde tre mål, Viggo Christensson, Edwin Ferlin, Tintin Sandelius, Lion Benedetti och Jens Sjöström.

Med tre omgångar kvar är IFK Österåker Hockey på åttonde plats i tabellen medan Tullinge U18 är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Tullinge med 3–1.

IFK Österåker Hockey tar sig an IFK Tumba IK 2 i nästa match hemma söndag 1 mars 15.00. Tullinge U18 möter Älta IF hemma torsdag 5 mars 19.50.

IFK Österåker Hockey–Tullinge U18 0–14 (0–2, 0–4, 0–8)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (10.43) Andreas Gårdenberg (Herman Isenberg – Linna), 0–2 (18.50) Edwin Ferlin (Tintin Sandelius, Viggo Christensson).

Andra perioden: 0–3 (23.35) Vilhelm Winblad (Andreas Gårdenberg), 0–4 (27.58) Adrian Sengoltz (Sixten Norrbo Asp), 0–5 (30.07) Melvin Axén (Viggo Christensson), 0–6 (38.23) Fabian Moberg (Andreas Gårdenberg).

Tredje perioden: 0–7 (42.01) Adrian Sengoltz (Liam Kalakovic, Emil Eriksson), 0–8 (42.44) Jens Sjöström (Andreas Gårdenberg, Gusten Herstad), 0–9 (44.36) Adrian Sengoltz (Sixten Norrbo Asp, Emil Eriksson), 0–10 (51.35) Viggo Christensson (Emil Eriksson, Tintin Sandelius), 0–11 (52.12) Tintin Sandelius (Edwin Ferlin, Melvin Axén), 0–12 (53.37) Lion Benedetti (Liam Kalakovic, Adrian Sengoltz), 0–13 (55.23) Edwin Ferlin (Tintin Sandelius, Herman Isenberg – Linna), 0–14 (59.09) Adrian Sengoltz (Sixten Norrbo Asp, Emil Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Tullinge U18: 4-0-1

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: IFK Tumba IK 2, hemma, 1 mars 15.00

Tullinge U18: Älta IF, hemma, 5 mars 19.50