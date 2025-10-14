Tuff match slutade med seger för Ulricehamns IF/Nittorps IK mot Skövde HC

Ulricehamns IF/Nittorps IK vann med 4–2 mot Skövde HC

Milio Wilhelmsson matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Tre mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK utan svar

Det svängde i matchen i U20 division 1 B syd herr mellan Ulricehamns IF/Nittorps IK och Skövde HC i Lassalyckans Ishall. Bortalaget Skövde HC hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Ulricehamns IF/Nittorps IK vände matchen och vann till slut med 4–2.

Grästorp nästa för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Första perioden var jämn. Ulricehamns IF/Nittorps IK inledde bäst och tog ledningen genom Victor Björnqvist efter 10.04, men Skövde HC kvitterade genom Vidar Erlingsson efter 15.57. Skövde HC gjorde också 1–2 efter 15.00 i andra perioden när William Magnusson slog till framspelad av Milo Jaara och Emil Forsbohl. Ulricehamns IF/Nittorps IK gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Stålhandske Möllers 4–2-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Ulricehamns IF/Nittorps IK med 3–2 efter förlängningsspel .

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Ulricehamns IF/Nittorps IK Grästorp i Åse & Viste Arena 14.00. Skövde HC tar sig an Vänersborg borta 12.10.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Skövde HC 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 1–0 (10.04) Victor Björnqvist (Ture Gustavsson, Erik Nilsson), 1–1 (15.57) Vidar Erlingsson (William Magnusson).

Andra perioden: 1–2 (35.00) William Magnusson (Milo Jaara, Emil Forsbohl).

Tredje perioden: 2–2 (43.12) Matheo Rydén (Milio Wilhelmsson, Ture Gustavsson), 3–2 (50.01) Milio Wilhelmsson (Felix Claesson), 4–2 (58.38) Edwin Stålhandske Möller (Victor Björnqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Skövde HC: 2-0-3

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Grästorps IK, borta, 18 oktober

Skövde HC: Vänersborgs HC, borta, 18 oktober