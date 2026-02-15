Tuff match slutade med seger för Timrå IK U18 mot AIK

Timrå IK U18 segrade – 5–3 mot AIK

Timrå IK U18:s Manfred Wennerberg tvåmålsskytt

Andra raka segern för Timrå IK U18

Det svängde i matchen i U18 Nationell norra mellan AIK och Timrå IK U18 i Ulriksdals IP. Hemmalaget AIK hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Timrå IK U18 vände matchen och vann till slut med 5–3.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson tyckte till om matchen:

– Idag var det en fysisk match och laget gör det otroligt bra att orka bryta tillbaka matchen när vi går på nio forwards och sex backar varav en fw får vikariera som back. Det är en stark moral i denna gruppen och jag är otroligt imponerad över hur de fortsatt trots uteblivna resultat i tidigare matcher.

Inför matchen hade Timrå IK U18 fem raka förluster mot just AIK.

Timrå IK U18:s Manfred Wennerberg tvåmålsskytt

Manfred Wennerberg gjorde 1–0 till Timrå IK U18 efter bara 1.53 efter förarbete från Sixten Randefalk. Efter 19.27 gjorde också laget 0–2 genom Alvin Svanlund framspelad av Max Persson och Albin Klar.

AIK gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2. AIK:s mål gjordes av Manne Arwenhed, Samuel Barthelson och Frej Winqvist.

Men Timrå IK U18 vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 3–2 till 3–5 inom bara 5.20. Timrå IK U18:s mål gjordes av Vincent Landin Bray, Isac Eriksson och Manfred Wennerberg. Landin Brays 3–5-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Timrå IK U18:s Isac Eriksson stod för tre poäng, varav ett mål och Manfred Wennerberg gjorde två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann AIK med 3–2.

Onsdag 18 februari 19.00 spelar AIK hemma mot Täby. Timrå IK U18 möter Skellefteå AIK U18 borta i Skellefteå Kraft Arena lördag 21 februari 15.00.

AIK–Timrå IK U18 3–5 (0–2, 3–0, 0–3)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (1.53) Manfred Wennerberg (Sixten Randefalk), 0–2 (19.27) Alvin Svanlund (Max Persson, Albin Klar).

Andra perioden: 1–2 (20.44) Manne Arwenhed (Rasmus Kennlöv, Viking Simon), 2–2 (32.30) Samuel Barthelson (Albin Holmgren, Frej Winqvist), 3–2 (33.36) Frej Winqvist.

Tredje perioden: 3–3 (53.40) Isac Eriksson (Elton Sandman, Arvid Cleve), 3–4 (55.47) Manfred Wennerberg (Vincent Landin Bray, Isac Eriksson), 3–5 (59.00) Vincent Landin Bray (Manfred Wennerberg, Isac Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Timrå IK U18: 2-0-3

Nästa match:

AIK: IFK Täby HC, hemma, 18 februari 19.00

Timrå IK U18: Skellefteå AIK, borta, 21 februari 15.00