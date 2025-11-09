Tuff match slutade med seger för Los Angeles mot Pittsburgh

Seger för Los Angeles med 3–2 mot Pittsburgh

Kevin Fiala matchvinnare för Los Angeles

Andra raka förlusten för Pittsburgh

En vändning i tredje perioden efter mål av Corey Perry och Kevin Fiala blev avgörande i matchen i NHL mellan Pittsburgh och Los Angeles i PPG Paints Arena. Hemmalaget Pittsburgh hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Los Angeles vände matchen och vann till slut med 3–2.

Montreal nästa för Los Angeles

Första perioden var jämn. Pittsburgh inledde bäst och tog ledningen genom Thomas Novak efter 8.48, men Los Angeles kvitterade genom Anze Kopitar efter 14.58. Efter 7.49 i andra perioden nätade Anthony Mantha framspelad av Kris Letang och Ville Koivunen och gav Pittsburgh ledningen. Kevin Fiala och Corey Perry låg sen bakom vändningen till 2–3 för Los Angeles.

Det här var Pittsburghs sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Los Angeles femte uddamålsseger.

Los Angeles nya tabellposition är fjärde plats medan Pittsburgh är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh Penguins med 4–2.

I nästa omgång har Pittsburgh Nashville borta i Ericsson Globe, fredag 14 november 20.00. Los Angeles spelar borta mot Montreal onsdag 12 november 01.00.

Pittsburgh–Los Angeles 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (8.48) Thomas Novak (Jevgenij Malkin, Parker Wotherspoon), 1–1 (14.58) Anze Kopitar (Kevin Fiala, Corey Perry).

Andra perioden: 2–1 (27.49) Anthony Mantha (Kris Letang, Ville Koivunen).

Tredje perioden: 2–2 (44.51) Corey Perry (Cody Ceci, Trevor Moore), 2–3 (51.58) Kevin Fiala (Drew Doughty, Alex Laferriere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-1-3

Los Angeles: 2-1-2

Nästa match:

Pittsburgh: Nashville Predators, borta, 14 november

Los Angeles: Montreal Canadiens, borta, 12 november