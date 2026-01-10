Tuff match slutade med seger för HV 71 mot Rögle

Det svängde i matchen i U20 nationell södra mellan HV 71 och Rögle i Prolympiahallen. Bortalaget Rögle hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men HV 71 vände matchen och vann till slut med 4–2.

HV 71 hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Rögle.

Nils Bartholdsson gjorde 1–0 till Rögle efter 4.19 efter pass från Oliver Dejbjerg Larsen.

Efter 11.06 i andra perioden nätade Vincent Lundgren på pass av Marwin Jarbsjö och Milo Fortkord och gjorde 0–2. HV 71:s Oscar Pöyliö gjorde 1–2 efter 17.12 framspelad av Oscar Davidsson och Wille Magnertoft.

HV 71 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

På söndag 11 januari 12.00 spelar HV 71 hemma mot Malmö och Rögle borta mot Linköping.

HV 71–Rögle 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 0–1 (4.19) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 0–2 (31.06) Vincent Lundgren (Marwin Jarbsjö, Milo Fortkord), 1–2 (37.12) Oscar Pöyliö (Oscar Davidsson, Wille Magnertoft).

Tredje perioden: 2–2 (41.42) Philip Lantz (Edvin Persson Norén, Liam Andersson), 3–2 (42.41) Tobias Krestan (Liam Andersson, William Morin), 4–2 (48.35) Tobias Krestan (Jamiro Reber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Rögle: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 11 januari 12.00

Rögle: Linköping HC, borta, 11 januari 12.00