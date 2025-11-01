Tsoi och Bladhammar nyckelspelare när Bäcken vann mot IF Troja-Ljungby

Bäcken vann med 7–4 mot IF Troja-Ljungby

Liam Tsoi matchvinnare för Bäcken

Andra raka förlusten för IF Troja-Ljungby

Bäcken vann i SP Arena mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Liam Tsoi gjorde 4–5 och Theodore Bladhammar knappt två minuter senare gjorde 4–6. Matchen slutade 4–7 (0–3, 4–1, 0–3).

Det här var första gången den här säsongen som Bäcken höll nollan.

IF Troja-Ljungby–Bäcken – mål för mål

Bäcken dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

IF Troja-Ljungby hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Bäcken spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–7 genom två mål av Theodore Bladhammar och ett mål av Liam Tsoi i slutet av perioden och avgjorde matchen.

Bäckens Matheus Adler stod för fyra poäng, varav två mål.

Det här betyder att Bäcken ligger på nionde plats i tabellen och IF Troja-Ljungby är på sjunde plats. Bäcken har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 oktober låg laget på femte plats.

Lagen möts på nytt i Marconihallen den 13 december.

I nästa match möter IF Troja-Ljungby Jonstorp borta på tisdag 4 november 19.30. Bäcken möter Karlskrona lördag 8 november 13.30 hemma.

IF Troja-Ljungby–Bäcken 4–7 (0–3, 4–1, 0–3)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (3.32) Jacob Carlén (Liam Tsoi, Matheus Adler), 0–2 (9.20) Matheus Adler (Anton Jarkvist, Viggo Rutgersson), 0–3 (11.16) Matheus Adler (Melker Gyllenspetz Munro, Isak Sjöström).

Andra perioden: 1–3 (27.45) Filip Frnka (Olle Werner, Noel Strandlund), 2–3 (28.10) Ossian Duveskog (Jacob Samuelsson, Viggo Kvarnstedt), 3–3 (33.44) Ossian Duveskog (Paul Johannson), 3–4 (35.31) Conrad Edlund, 4–4 (38.35) Hugo Jansson (Viggo Kvarnstedt).

Tredje perioden: 4–5 (53.17) Liam Tsoi (Matheus Adler), 4–6 (54.56) Theodore Bladhammar (Viggo Rutgersson, Kevin Grahn Olsson), 4–7 (57.55) Theodore Bladhammar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Bäcken: 2-1-2

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Jonstorps IF IshF, borta, 4 november

Bäcken: Karlskrona HK, hemma, 8 november