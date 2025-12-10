Troja-Ljungby vann efter avgörande i tredje perioden mot Västerås

Troja-Ljungby vann med 4–2 mot Västerås

Allan Mcshane matchvinnare för Troja-Ljungby

Andra raka segern för Troja-Ljungby

Det blev seger för Troja-Ljungby borta mot Västerås i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Troja-Ljungby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (2–0, 0–2, 0–2).

Resultatet innebär att Västerås nu har åtta förluster i rad.

Västerås–Troja-Ljungby – mål för mål

Västerås tog ledningen efter 10.11 genom Carl Jakobsson efter förarbete från Kim Rosdahl och Konstantin Komarek.

Laget gjorde 2–0 genom Patrick Guay framspelad av Oscar Lawner och Konstantin Komarek efter 18.13.

Efter 5.20 i andra perioden slog Anton Gradin till på straff och reducerade åt Troja-Ljungby.

Albin Nilsson gjorde dessutom 2–2 efter 18.38 framspelad av Allan Mcshane och Dennis Fröland.

8.20 in i tredje perioden fick Allan Mcshane utdelning framspelad av Linus Skager och gav laget ledningen.

Filip Lennström stod för målet när Troja-Ljungby punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.36 kvar att spela efter förarbete av Linus Skager och Allan Mcshane. Lennström fullbordade därmed Troja-Ljungbys vändning.

Troja-Ljungbys Allan Mcshane stod för tre poäng, varav ett mål.

På fredag 12 december 19.00 spelar Västerås borta mot Östersunds IK och Troja-Ljungby borta mot Björklöven.

Västerås–Troja-Ljungby 2–4 (2–0, 0–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (10.11) Carl Jakobsson (Kim Rosdahl, Konstantin Komarek), 2–0 (18.13) Patrick Guay (Oscar Lawner, Konstantin Komarek).

Andra perioden: 2–1 (25.20) Anton Gradin, 2–2 (38.38) Albin Nilsson (Allan Mcshane, Dennis Fröland).

Tredje perioden: 2–3 (48.20) Allan Mcshane (Linus Skager), 2–4 (58.24) Filip Lennström (Linus Skager, Allan Mcshane).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 0-1-4

Troja-Ljungby: 3-0-2

Nästa match:

Västerås: Östersunds IK, borta, 12 december 19.00

Troja-Ljungby: IF Björklöven, borta, 12 december 19.00