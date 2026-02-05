Seger för Troja-Ljungby U18 mot Borås på bortaplan
- Troja-Ljungby U18-seger med 4–1 mot Borås
- Troja-Ljungby U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Albin Wilhelmsson avgjorde för Troja-Ljungby U18
Troja-Ljungby U18 segrade mot Borås på bortaplan i Borås Ishall i U18 regional syd vår. 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) slutade matchen på torsdagen.
Segern var Troja-Ljungby U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Olofström nästa för Troja-Ljungby U18
Borås tog ledningen i första perioden genom William Roglar.
Därefter fixade Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson och Isak Räsänen att laget vände underläge till ledning med 1–2.
Efter 2.39 i andra perioden nätade Alvar Wass på pass av Max Terne och gjorde 1–3.
Michael Hadnagy stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.49 kvar att spela efter förarbete från Adam Larsson och Eric Bjureberg.
För tabellens utseende betyder det här att Borås ligger på nionde plats medan Troja-Ljungby U18 har femteplatsen. Borås var trea i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.
Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i SP Arena.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Borås Tranås J18 i Tranås Åkeri Arena 14.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Olofström hemma 12.00.
Borås–Troja-Ljungby U18 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)
U18 regional syd vår, Borås Ishall
Första perioden: 1–0 (6.20) William Roglar (Viggo Sörensen), 1–1 (10.59) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Carl De Wall), 1–2 (19.01) Albin Wilhelmsson (Cyrus Van Brunschot, Adam Larsson).
Andra perioden: 1–3 (22.39) Alvar Wass (Max Terne).
Tredje perioden: 1–4 (58.11) Michael Hadnagy (Adam Larsson, Eric Bjureberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Borås: 2-1-2
Troja-Ljungby U18: 4-0-1
Nästa match:
Borås: Tranås AIF IF, borta, 8 februari 14.00
Troja-Ljungby U18: Olofströms IK, hemma, 8 februari 12.00
