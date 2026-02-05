Seger för Troja-Ljungby U18 mot Borås på bortaplan

Troja-Ljungby U18-seger med 4–1 mot Borås

Troja-Ljungby U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Wilhelmsson avgjorde för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 segrade mot Borås på bortaplan i Borås Ishall i U18 regional syd vår. 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Troja-Ljungby U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Olofström nästa för Troja-Ljungby U18

Borås tog ledningen i första perioden genom William Roglar.

Därefter fixade Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson och Isak Räsänen att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 2.39 i andra perioden nätade Alvar Wass på pass av Max Terne och gjorde 1–3.

Michael Hadnagy stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.49 kvar att spela efter förarbete från Adam Larsson och Eric Bjureberg.

För tabellens utseende betyder det här att Borås ligger på nionde plats medan Troja-Ljungby U18 har femteplatsen. Borås var trea i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i SP Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Borås Tranås J18 i Tranås Åkeri Arena 14.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Olofström hemma 12.00.

Borås–Troja-Ljungby U18 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (6.20) William Roglar (Viggo Sörensen), 1–1 (10.59) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Carl De Wall), 1–2 (19.01) Albin Wilhelmsson (Cyrus Van Brunschot, Adam Larsson).

Andra perioden: 1–3 (22.39) Alvar Wass (Max Terne).

Tredje perioden: 1–4 (58.11) Michael Hadnagy (Adam Larsson, Eric Bjureberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-1-2

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Nästa match:

Borås: Tranås AIF IF, borta, 8 februari 14.00

Troja-Ljungby U18: Olofströms IK, hemma, 8 februari 12.00