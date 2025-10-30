Troja-Ljungby U18 ryckte i sista perioden och vann mot Tingsryd

Troja-Ljungby U18 vann med 4–2 mot Tingsryd

Eric Bjureberg matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 nu tredje, Tingsryd på femte plats

Troja-Ljungby U18 vann hemma mot Tingsryd i U18 regional syd fortsättning herr med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Troja-Ljungby U18 avgjorde i sista perioden.

Troja-Ljungby U18–Tingsryd – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Troja-Ljungby U18 gjorde 1–0 genom Musse Paulson efter 57 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade Tingsryds Carl Rasmusson och Jakob Krantz att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Troja-Ljungby U18 kvitterade till 2–2 genom Jacob Beskow i början av andra perioden. I tredje perioden var det Troja-Ljungby U18 som spelade bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i slutet av perioden av Eric Bjureberg och Adam Larsson. Det sista målet kom med 36 sekunder kvar att spela.

Adam Larsson gjorde ett mål för Troja-Ljungby U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Troja-Ljungby U18 med 3–2.

Lagen möts igen 27 november i Dackehallen.

I nästa match, söndag 2 november möter Troja-Ljungby U18 Karlskrona borta i NKT Arena 17.00 medan Tingsryd spelar hemma mot Oskarshamn 14.00.

Troja-Ljungby U18–Tingsryd 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

U18 regional syd fortsättning herr, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (20.57) Musse Paulson (Adam Larsson, Valter Elisson), 1–1 (21.37) Carl Rasmusson (Ville Clarberg, Rasmus Nyman), 1–2 (25.02) Jakob Krantz (Valter Reuterdahl, Emil Hansen), 2–2 (25.33) Jacob Beskow (Adam Larsson, Valter Elisson).

Tredje perioden: 3–2 (54.33) Eric Bjureberg (Truls Estenstad, Gustav Ekstrand), 4–2 (59.24) Adam Larsson.

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Karlskrona HK, borta, 2 november

Tingsryd: IK Oskarshamn, hemma, 2 november