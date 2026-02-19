Troja-Ljungby U18 föll och stannade på sex raka segrar

Mariestad vann med 2–1 mot Troja-Ljungby U18

Collin Eklund matchvinnare för Mariestad

Mariestads fjärde seger för säsongen

Troja-Ljungby U18 har spelat bra i U18 regional syd vår senaste tiden. Inför matchen hemma mot Mariestad hade laget tagit sex raka segrar. Men på torsdagen tog det stopp, när matchen i SP Arena slutade 1–2 (0–1, 0–1, 1–0). Det var första förlusten sedan den 22 januari för Troja-Ljungby U18.

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren om matchen:

– Ett stort jobb och tre jämna bra perioder där vår målvakt gör en jättematch och vi håller de utanför oss hela matchen. Vi står upp och spelar som ett lag och alla checkar in idag.

Oskarshamn nästa för Mariestad

Mariestad tog ledningen efter 10.48 genom Alfred Ahlgren assisterad av Viggo Eklund och Amandus Alt Almqvist.

Efter 15.10 i andra perioden slog Collin Eklund till framspelad av Liam Lövgren Lennartsson och Olle Holmén och gjorde 0–2.

Troja-Ljungby U18 reducerade till 1–2 med 46 sekunder kvar att spela genom Jacob Beskow efter pass från Isak Räsänen och Alvar Wass. Fler mål än så blev det inte för Troja-Ljungby U18.

Troja-Ljungby U18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Mariestad är på åttonde plats.

Den 24 februari möts lagen återigen, då i Mariehus Arena.

Troja-Ljungby U18 tar sig an Tranås J18 i nästa match borta söndag 22 februari 11.50. Mariestad möter samma dag 12.00 Oskarshamn borta.

Troja-Ljungby U18–Mariestad 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (10.48) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 0–2 (35.10) Collin Eklund (Liam Lövgren Lennartsson, Olle Holmén).

Tredje perioden: 1–2 (59.14) Jacob Beskow (Isak Räsänen, Alvar Wass).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Mariestad: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Tranås AIF IF, borta, 22 februari 11.50

Mariestad: IK Oskarshamn, borta, 22 februari 12.00