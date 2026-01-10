Troja-Ljungby avgjorde i tredje perioden i segern mot Bik Karlskoga

Troja-Ljungby-seger med 2–1 mot Bik Karlskoga

Ludvig Warg avgjorde för Troja-Ljungby

Troja-Ljungbys sjätte seger

Troja-Ljungby vann matchen borta mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Troja-Ljungby fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).

Inför matchen hade Troja-Ljungby fyra raka förluster mot just Bik Karlskoga.

Bik Karlskoga–Troja-Ljungby – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

7.18 in i andra perioden spräckte Bik Karlskoga nollan genom Henrik Björklund efter förarbete från Leevi Viitala och Åke Stakkestad. Efter 8.13 i andra perioden nätade Filip Lennström framspelad av Isak Salqvist och kvitterade för Troja-Ljungby.

10.21 in i tredje perioden fick Ludvig Warg utdelning på pass av Calle Wäng och Adam Arvedson och avgjorde matchen. Warg fullbordade därmed lagets vändning.

Resultatet innebär att Bik Karlskoga ligger kvar på tredje plats och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats i tabellen.

Onsdag 14 januari 19.00 möter Bik Karlskoga Västerås borta i ABB Arena Nord medan Troja-Ljungby spelar borta mot Nybro.

Bik Karlskoga–Troja-Ljungby 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (27.18) Henrik Björklund (Leevi Viitala, Åke Stakkestad), 1–1 (28.13) Filip Lennström (Isak Salqvist).

Tredje perioden: 1–2 (50.21) Ludvig Warg (Calle Wäng, Adam Arvedson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

Troja-Ljungby: 2-2-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Västerås IK, borta, 14 januari 19.00

Troja-Ljungby: Nybro Vikings IF, borta, 14 januari 19.00