Trelleborgs segerrad mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 intakt

Seger för Trelleborg med 16–3 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Julius Jakobsson med fyra mål för Trelleborg

Axel Olausson Ljungmark avgjorde för Trelleborg

Tre raka segrar hade Trelleborg mot just Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 Div 1 D syd vår herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Trelleborg på nytt – den här gången med hela 16–3 (4–1, 9–1, 3–1) hemma i Söderslättshallen.

Snackisen var Julius Jakobsson – som gjorde hela fyra av Trelleborgs mål.

I och med detta har Frosta Hockey/Åstorp IK U20 sex förluster i rad.

Trelleborg hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.39 genom Max Mogvall och gick upp till 3–0. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Trelleborg dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Trelleborg hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 5–1 efter 6.13 genom Ossian Strömstedt och gick upp till 12–1 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

I periodpausen hade Trelleborg ledningen med 13–2.

Trelleborg vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 16–3.

Det här var fjärde mötet mellan Trelleborg och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Trelleborgs IF vunnit.

I nästa omgång har Trelleborg Lejonet borta i Landskrona Ishall, tisdag 13 januari 19.15. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 spelar hemma mot Lund onsdag 14 januari 19.05.

Trelleborg–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 16–3 (4–1, 9–1, 3–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Söderslättshallen

Första perioden: 1–0 (1.39) Max Mogvall (Milton Schönström, Anton Svensson), 2–0 (4.13) Max Mogvall (Milton Schönström), 3–0 (9.41) Julius Jakobsson (Ossian Strömstedt, Isac Westerlund), 3–1 (11.59) Emil Johansson (Melwin Lundström), 4–1 (19.52) Axel Olausson Ljungmark (Anton Svensson, Dennis Månsson).

Andra perioden: 5–1 (26.13) Ossian Strömstedt (Elias Smith), 6–1 (26.52) Milton Schönström (Anton Svensson), 7–1 (27.23) Neo Smith (Sebastian Williams, Anton Svensson), 8–1 (29.05) Henry Tiljander (Milton Schönström), 9–1 (29.42) Albin Rosén (Dennis Månsson), 10–1 (30.15) Julius Jakobsson (Elias Smith), 11–1 (31.47) Julius Jakobsson (Ossian Strömstedt), 12–1 (35.15) Henry Tiljander (Axel Olausson Ljungmark, Milton Schönström), 12–2 (37.19) Mattias Eliasson (Otis Ponnert, Fredrik Törnberg), 13–2 (39.31) Isac Westerlund (Ossian Strömstedt, Julius Jakobsson).

Tredje perioden: 14–2 (40.32) Julius Jakobsson (Ossian Strömstedt), 15–2 (41.53) Henry Tiljander (Milton Schönström), 16–2 (43.53) Elias Smith (Ossian Strömstedt, Theo Skarin), 16–3 (48.36) Didrik Lindelöw (Theo Mårtensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 2-0-3

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Trelleborg: IF Lejonet, borta, 13 januari 19.15

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, hemma, 14 januari 19.05