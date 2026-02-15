Sundsvall U20 vann efter stark vändning mot Kalix

Sundsvall U20 segrade – 4–1 mot Kalix

Sundsvall U20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Dante Gullback matchvinnare för Sundsvall U20

Hemmalaget Kalix ledde matcher efter en period mot Sundsvall U20. Men Sundsvall U20 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 1–4 (1–0, 0–3, 0–1) i matchen i U20 region norr topp 8 herr.

Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin om matchen:

– Bra helg. Två segrar när vi egentligen inte har någonting att spela för. Seriesegrare i topp åtta och nu laddar vi om för slutspelet framöver.

Kalix–Sundsvall U20 – mål för mål

Alexander Burman gjorde 1–0 till Kalix efter 12.24 efter förarbete av Rainers Pavlovics.

Sundsvall U20 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

8.03 in i tredje perioden satte Filip Engevi-Nordberg pucken på pass av Isak Larsson och Janis Weber och ökade ledningen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sundsvall med 9–0.

Kalix–Sundsvall U20 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (12.24) Alexander Burman (Rainers Pavlovics).

Andra perioden: 1–1 (24.02) Nils Brink (Edvin Modin, Emil Eneqvist), 1–2 (35.16) Dante Gullback (Filip Engevi-Nordberg, Janis Weber), 1–3 (35.51) Måns Eriksson (Isak Bergetoft, Joel Hällblad).

Tredje perioden: 1–4 (48.03) Filip Engevi-Nordberg (Isak Larsson, Janis Weber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Sundsvall U20: 4-1-0