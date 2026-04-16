Tre poäng till Vegas efter avgörande i slutperioden mot Seattle

Vegas-seger med 4–1 mot Seattle

Vegas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vegas Reilly Smith tvåmålsskytt

Vegas segrade hemma mot Seattle i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vegas drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Segern var Vegas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Mitch Marner gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 2.24 in i andra perioden som Seattle tog ledningen genom Shane Wright med assist av Jani Nyman och Jamie Oleksiak. Efter 17.35 i andra perioden slog Shea Theodore till på pass av Reilly Smith och Nic Dowd och kvitterade för Vegas.

I tredje perioden var det Vegas som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Reilly Smith och och ett mål var av Mitch Marner.

Reilly Smith gjorde två mål för Vegas och ett målgivande pass.

Det här var fjärde mötet mellan Vegas och Seattle den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Seattle Kraken vunnit.

Vegas–Seattle 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (22.24) Shane Wright (Jani Nyman, Jamie Oleksiak), 1–1 (37.35) Shea Theodore (Reilly Smith, Nic Dowd).

Tredje perioden: 2–1 (41.23) Mitch Marner (Brayden McNabb, Jack Eichel), 3–1 (52.01) Reilly Smith (Rasmus Andersson, Jack Eichel), 4–1 (56.36) Reilly Smith (Kaedan Korczak, Kaedan Korczak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 4-1-0

Seattle: 2-0-3

Nästa match:

Seattle: Colorado Avalanche, borta, 17 april 04.00