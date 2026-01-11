Tre poäng till Nybro Vikings efter avgörande i slutperioden mot Boro/Vetlanda J18

Nybro Vikings segrade – 2–1 mot Boro/Vetlanda J18

John Berglycke avgjorde för Nybro Vikings

Andra raka segern för Nybro Vikings

Nybro Vikings vann borta mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B vår med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Nybro Vikings avgjorde.

Nybro Vikings tog därmed andra raka segern, efter 6–0 mot Nässjö i premiären.

Boro/Vetlanda J18–Nybro Vikings – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

2.02 in i andra perioden spräckte Boro/Vetlanda J18 nollan genom Benjamin Bildsten med assist av William Ribbholm och Seth Ståhlgren Uebel. Joel Falck kvitterade för Nybro Vikings efter 3.28 in i andra perioden.

9.36 in i tredje perioden fick John Berglycke utdelning på pass av Casper Forsberg och avgjorde matchen. Berglycke fullbordade därmed lagets vändning.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Liljas Arena.

I nästa match möter Boro/Vetlanda J18 Nässjö hemma och Nybro Vikings möter Mjölby hemma. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 14.00.

Boro/Vetlanda J18–Nybro Vikings 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Andra perioden: 1–0 (22.02) Benjamin Bildsten (William Ribbholm, Seth Ståhlgren Uebel), 1–1 (23.28) Joel Falck.

Tredje perioden: 1–2 (49.36) John Berglycke (Casper Forsberg).

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Nässjö HC, hemma, 18 januari 14.00

Nybro Vikings: Mjölby HC, hemma, 18 januari 14.00