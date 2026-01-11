Tre poäng till Nybro Vikings efter avgörande i slutperioden mot Boro/Vetlanda J18
- Nybro Vikings segrade – 2–1 mot Boro/Vetlanda J18
- John Berglycke avgjorde för Nybro Vikings
- Andra raka segern för Nybro Vikings
Nybro Vikings vann borta mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B vår med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Nybro Vikings avgjorde.
Nybro Vikings tog därmed andra raka segern, efter 6–0 mot Nässjö i premiären.
Boro/Vetlanda J18–Nybro Vikings – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
2.02 in i andra perioden spräckte Boro/Vetlanda J18 nollan genom Benjamin Bildsten med assist av William Ribbholm och Seth Ståhlgren Uebel. Joel Falck kvitterade för Nybro Vikings efter 3.28 in i andra perioden.
9.36 in i tredje perioden fick John Berglycke utdelning på pass av Casper Forsberg och avgjorde matchen. Berglycke fullbordade därmed lagets vändning.
Den 15 februari möts lagen återigen, då i Liljas Arena.
I nästa match möter Boro/Vetlanda J18 Nässjö hemma och Nybro Vikings möter Mjölby hemma. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 14.00.
Boro/Vetlanda J18–Nybro Vikings 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena
Andra perioden: 1–0 (22.02) Benjamin Bildsten (William Ribbholm, Seth Ståhlgren Uebel), 1–1 (23.28) Joel Falck.
Tredje perioden: 1–2 (49.36) John Berglycke (Casper Forsberg).
Nästa match:
Boro/Vetlanda J18: Nässjö HC, hemma, 18 januari 14.00
Nybro Vikings: Mjölby HC, hemma, 18 januari 14.00
