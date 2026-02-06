Tre poäng till Nässjö efter avgörande i slutperioden mot Tingsryds AIF J20

Seger för Nässjö med 4–2 mot Tingsryds AIF J20

Nässjös åttonde seger på de senaste nio matcherna

Sigge Eriksson avgjorde för Nässjö

Nässjö vann borta mot Tingsryds AIF J20 i U20 Div 1 C syd vår herr med 4–2 (1–2, 1–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Nässjö avgjorde.

Segern var Nässjös åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

I och med detta har Tingsryds AIF J20 åtta förluster i rad.

Tingsryds AIF J20–Nässjö – mål för mål

Tingsryds AIF J20 tog ledningen i början av första perioden genom Sixten Panke.

Nässjö kvitterade till 1–1 genom Zeb Wedenhjelm efter 9.03.

Tingsryds AIF J20 gjorde 2–1 genom Sixten Panke som gjorde sitt andra mål efter 10.14 i matchen.

Efter 9.56 i andra perioden nätade Kalle Westerström på pass av Wilmer Bellander och Liam Lager och kvitterade för Nässjö.

Laget tog ledningen redan efter efter 35 sekunder i tredje perioden genom Sigge Eriksson på pass av Vilmer Jädernäs och Casper Lönn. 11.06 in i tredje perioden slog Noel Johansson till på pass av Robin Paulin och Adam Hassan Johansson och ökade ledningen. Därmed hade Nässjö vänt matchen.

Det här betyder att Tingsryds AIF J20 ligger kvar på sjunde och sista plats i tabellen och Nässjö på första plats.

När lagen senast möttes vann Nässjö med 12–1.

Tisdag 10 februari 19.15 spelar Tingsryds AIF J20 hemma mot Värnamo. Nässjö möter Rydaholm borta i Talavidshallen lördag 14 februari 14.00.

Tingsryds AIF J20–Nässjö 2–4 (2–1, 0–1, 0–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (5.31) Sixten Panke (Harry Karlsson, Melvin Nilsson), 1–1 (9.03) Zeb Wedenhjelm (Adam Hassan Johansson, Noel Johansson), 2–1 (10.14) Sixten Panke (Albin Nordström Nordström).

Andra perioden: 2–2 (29.56) Kalle Westerström (Wilmer Bellander, Liam Lager).

Tredje perioden: 2–3 (40.35) Sigge Eriksson (Vilmer Jädernäs, Casper Lönn), 2–4 (51.06) Noel Johansson (Robin Paulin, Adam Hassan Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 0-0-5

Nässjö: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Värnamo GIK, hemma, 10 februari 19.15

Nässjö: Rydaholms SK, borta, 14 februari 14.00