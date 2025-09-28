Tre poäng till Malmö efter snabba mål mot Rögle
Malmö vann hemma mot Rögle i U18 regional syd herr med 5–1 (1–1, 0–0, 4–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Viktor Lennström gjorde 4–1 och Viktor Lennström två minuter senare gjorde 5–1.
Viktor Lennström gjorde två mål för Malmö
Första perioden var jämn. Malmö inledde bäst och tog ledningen genom Isac Jeppsson efter 15.33, men Rögle kvitterade genom Melwin Högman bara två minuter senare.
Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det Malmö som var starkast och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Viktor Lennström, ett mål av Figo Larsson och ett mål av Sigge Larsson.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Rögle med 4–1.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 2 oktober. Då möter Malmö Tingsryd i Dackehallen 19.15. Rögle tar sig an Karlskrona hemma 19.00.
Malmö–Rögle 5–1 (1–1, 0–0, 4–0)
U18 regional syd herr, Malmö Isstadion
Första perioden: 1–0 (15.33) Isac Jeppsson (Janis Grossniklaus, Oliver Andrle), 1–1 (17.28) Melwin Högman (Wille Lönqvist, Noah Nilsson).
Tredje perioden: 2–1 (51.04) Figo Larsson (Sigge Larsson, Jonathan Sandberg), 3–1 (53.03) Sigge Larsson (Figo Larsson, Noel Stenlund), 4–1 (55.43) Viktor Lennström, 5–1 (57.24) Viktor Lennström (Janis Grossniklaus, Oliver Andrle).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Malmö: 3-0-2
Rögle: 4-0-1
Nästa match:
Malmö: Tingsryds AIF, borta, 2 oktober
Rögle: Karlskrona HK, hemma, 2 oktober
