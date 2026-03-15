Tre poäng till Linköping HC U18 efter snabba mål mot Malmö

Linköping HC U18 vann hemma mot Malmö i U18 Nationell södra herr med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Lucas Toumeh gjorde 3–3 och Victor Tjäder två minuter senare gjorde 4–3.

Malmö tog ledningen efter 5.47 genom Alexandre Monarque efter förarbete av Sigge Larsson och Viktor Lennström. 1–1 kom efter 9.22 när Victor Tjäder hittade rätt efter förarbete från Vincent Näsström och Oliver Ericsson.

Linköping HC U18 gjorde också 2–1 efter 7.22 i andra perioden när Benjamin Jismyr fick träff på pass av Victor Tjäder och Gustav Bernhardsson. Malmös Jonathan Sandberg gjorde 2–2 efter 15.51 framspelad av Matteo Filippini och Isac Pagels.

Malmö tog ledningen på nytt genom Jack Silvander Jarevik efter 10.25 i tredje perioden.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Linköping HC U18–Malmö 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (5.47) Alexandre Monarque (Sigge Larsson, Viktor Lennström), 1–1 (9.22) Victor Tjäder (Vincent Näsström, Oliver Ericsson).

Andra perioden: 2–1 (27.22) Benjamin Jismyr (Victor Tjäder, Gustav Bernhardsson), 2–2 (35.51) Jonathan Sandberg (Matteo Filippini, Isac Pagels).

Tredje perioden: 2–3 (50.25) Jack Silvander Jarevik (Noel Stenlund, Harry Peter), 3–3 (55.01) Lucas Toumeh (Oliver Ericsson, Felix Mattsson), 4–3 (57.28) Victor Tjäder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 4-0-1

Malmö: 1-0-4