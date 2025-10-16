Tre poäng till Kalmar efter snabba mål mot Boro/Vetlanda J18

Kalmar vann med 4–2 mot Boro/Vetlanda J18

Alexander Kitanovski avgjorde för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Kalmar vann hemma mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Theo Eriksson gjorde 2–2 och Alexander Kitanovski drygt en minut senare gjorde 3–2.

– Boro/Vetlanda bjöd på bra motstånd men efter två snabba mål i tredje perioden hade Kalmar ett övertag och gjorde sista målet i öppen målbur, kommenterade Kalmars lagledare Fredrik Johansson efter matchen.

Gisla/Nittorp nästa för Kalmar

Den första perioden slutade 0–0. Efter 2.01 i andra perioden gjorde Boro/Vetlanda J18 0–1 genom Alvin Göth.

Kalmar kvitterade till 1–1 genom Fabian Gullberg efter 12.15 av perioden. Boro/Vetlanda J18 gjorde 1–2 genom Alvin Göth som gjorde sitt andra mål efter 4.28 i tredje perioden.

Kalmar gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 4.59. Det sista målet kom med 6 sekunder kvar av matchen.

Kalmars Troy Friman stod för ett mål och två assists.

Boro/Vetlanda J18 har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Kalmar har sex poäng.

Den 20 november möts lagen återigen, då i Hydro Arena.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Kalmar Gisla/Nittorp borta i Gislerinken 12.45 medan Boro/Vetlanda J18 spelar hemma mot Dalen 14.00.

Kalmar–Boro/Vetlanda J18 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Andra perioden: 0–1 (22.01) Alvin Göth, 1–1 (32.15) Fabian Gullberg (Troy Friman, Theo Eriksson).

Tredje perioden: 1–2 (44.28) Alvin Göth (Agaton Funck, Arvid Rosenqvist), 2–2 (54.55) Theo Eriksson (Troy Friman), 3–2 (55.02) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf), 4–2 (59.54) Troy Friman.

Nästa match:

Kalmar: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 19 oktober

Boro/Vetlanda J18: HC Dalen, hemma, 19 oktober