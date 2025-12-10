Tre poäng till Carolina efter avgörande i slutperioden mot Columbus

Carolina vann hemma mot Columbus i NHL med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Carolina avgjorde.

Carolina–Columbus – mål för mål

Columbus tog ledningen efter tolv minuters spel genom Dmitrij Voronkov på pass av Sean Monahan och Kirill Martjenko.

Efter 9.40 i andra perioden nätade Seth Jarvis på pass av Andrej Svetjnikov och kvitterade för Carolina.

Carolina spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Eric Robinson, Jordan Staal och Jordan Martinook och avgjorde matchen.

Carolina har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har två vinster och tre förluster och 18–21 i målskillnad.

Nästa motstånd för Carolina är Washington. Columbus tar sig an Ottawa hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 01.00.

Carolina–Columbus 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (12.36) Dmitrij Voronkov (Sean Monahan, Kirill Martjenko).

Andra perioden: 1–1 (29.40) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov).

Tredje perioden: 2–1 (47.50) Eric Robinson (Taylor Hall, Joel Nystrom), 3–1 (53.34) Jordan Staal (Andrej Svetjnikov, Shayne Gostisbehere), 4–1 (58.44) Jordan Martinook (K’Andre Miller, Sean Walker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Columbus: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Washington Capitals, borta, 12 december 01.00

Columbus: Ottawa Senators, hemma, 12 december 01.00