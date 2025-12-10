Tre poäng till Carolina efter avgörande i slutperioden mot Columbus
- Carolina vann med 4–1 mot Columbus
- Eric Robinson matchvinnare för Carolina
- Tredje raka förlusten för Columbus
Carolina vann hemma mot Columbus i NHL med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Carolina avgjorde.
Carolina–Columbus – mål för mål
Columbus tog ledningen efter tolv minuters spel genom Dmitrij Voronkov på pass av Sean Monahan och Kirill Martjenko.
Efter 9.40 i andra perioden nätade Seth Jarvis på pass av Andrej Svetjnikov och kvitterade för Carolina.
Carolina spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Eric Robinson, Jordan Staal och Jordan Martinook och avgjorde matchen.
Carolina har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har två vinster och tre förluster och 18–21 i målskillnad.
Nästa motstånd för Carolina är Washington. Columbus tar sig an Ottawa hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 01.00.
Carolina–Columbus 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)
NHL, PNC Arena
Första perioden: 0–1 (12.36) Dmitrij Voronkov (Sean Monahan, Kirill Martjenko).
Andra perioden: 1–1 (29.40) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov).
Tredje perioden: 2–1 (47.50) Eric Robinson (Taylor Hall, Joel Nystrom), 3–1 (53.34) Jordan Staal (Andrej Svetjnikov, Shayne Gostisbehere), 4–1 (58.44) Jordan Martinook (K’Andre Miller, Sean Walker).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Carolina: 3-0-2
Columbus: 2-1-2
Nästa match:
Carolina: Washington Capitals, borta, 12 december 01.00
Columbus: Ottawa Senators, hemma, 12 december 01.00
