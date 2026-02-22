Tre poäng till Ånge U18 efter avgörande i slutperioden mot Vännäs HC U18

Seger för Ånge U18 med 5–4 mot Vännäs HC U18

Nico Desenbekowitsch matchvinnare för Ånge U18

Andra raka nederlaget för Vännäs HC U18

Ånge U18 vann hemma mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 5–4 (0–1, 4–3, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Ånge U18 avgjorde.

Ånge U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Alfons Kilstadius gjorde 1–0 till Vännäs HC U18 efter 7.56 på passning från Vincent Dahl Franzén och Oliver Nilsefur.

I andra perioden var det i stället Ånge U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Redan efter 3.18 i tredje perioden tog laget ledningen genom Nico Desenbekowitsch med assist av Olle Edler och Lubomir Racek. Därmed hade Ånge U18 vänt matchen. 5–4-målet blev matchens sista.

Vännäs HC U18:s Vincent Dahl Franzén stod för tre poäng, varav ett mål. Olle Edler gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Ånge U18.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Vännäs Div 1 vunnit.

I nästa omgång har Ånge U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, onsdag 25 februari 19.30. Vännäs HC U18 spelar hemma mot Tegs SK U18 torsdag 26 februari 19.30.

Ånge U18–Vännäs HC U18 5–4 (0–1, 4–3, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (7.56) Alfons Kilstadius (Vincent Dahl Franzén, Oliver Nilsefur).

Andra perioden: 1–1 (20.25) Olle Edler (Nico Desenbekowitsch), 2–1 (20.50) Isak Viberg (Alexander Nordström, Simon Richardsson), 2–2 (28.47) Markus Erlandsson (Oliver Nilsefur, Hugo Engman), 2–3 (30.53) Vincent Dahl Franzén (Lucas Noren, Edvin Höglander), 2–4 (35.18) Lucas Noren (Vincent Dahl Franzén, Jonathan Ebbhagen), 3–4 (37.25) Alvin Fridolf (Albin Käck), 4–4 (38.41) Casey Hooker-Owén (Lubomir Racek, Olle Edler).

Tredje perioden: 5–4 (43.18) Nico Desenbekowitsch (Olle Edler, Lubomir Racek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Vännäs HC U18: 2-1-2

Nästa match:

Ånge U18: Njurunda SK, borta, 25 februari 19.30

Vännäs HC U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 26 februari 19.30