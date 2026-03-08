Tre poäng för Värmdö borta mot Tumba

Värmdö vann med 3–2 mot Tumba

Värmdös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Ahnfeldt matchvinnare för Värmdö

Bortalaget Värmdö tog en uddamålsseger i matchen mot Tumba i Ishuset. Laget vann matchen i U18 regional öst fortsättning vår på söndagen med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Segern var Värmdös fjärde på de senaste fem matcherna.

Tumba–Värmdö – mål för mål

Max Sandberg Gråhns gjorde 1–0 till Tumba efter 9.34 på pass av Liam Kärvinge och Viktor Ollila.

Efter 16.03 i andra perioden nätade Emil Eriksson och kvitterade för Värmdö. Fabian Spjuth gjorde dessutom 1–2 efter 16.26 framspelad av Alexander Nevala Karlman och Elias Fält.

8.37 in i tredje perioden satte Elias Ahnfeldt pucken på pass av Fabian Spjuth och Vincent Ryberg och ökade ledningen. 14.50 in i perioden slog Max Mälarberg till framspelad av Yoshi Laurin och Elias Holger och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tumba.

Resultaten i sista omgången innebär att Tumba slutar på åttonde plats och Värmdö på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Tumba och Värmdö den här säsongen. Värmdö HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IFK Tumba IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Tumba–Värmdö 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Första perioden: 1–0 (9.34) Max Sandberg Gråhns (Liam Kärvinge, Viktor Ollila).

Andra perioden: 1–1 (36.03) Emil Eriksson, 1–2 (36.26) Fabian Spjuth (Alexander Nevala Karlman, Elias Fält).

Tredje perioden: 1–3 (48.37) Elias Ahnfeldt (Fabian Spjuth, Vincent Ryberg), 2–3 (54.50) Max Mälarberg (Yoshi Laurin, Elias Holger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 0-0-5

Värmdö: 4-0-1