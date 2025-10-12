Tre poäng för Mörrums GoIS J18 hemma mot Jonstorp

Mörrums GoIS J18 vann med 6–3 mot Jonstorp

Leon Condrup avgjorde för Mörrums GoIS J18

Andra raka segern för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 besegrade Jonstorp på hemmaplan i söndagens möte i U18 division 1 syd C herr. 6–3 (4–1, 1–2, 1–0) slutade matchen.

– Vi får en bra start på matchen och gör en stark första period som vi vinner med 4–1. Andra är en sämre period med mycket spel i box-play. I sista tycker jag vi spelar mer disciplinerat och stänger matchen på ett bra sätt. Överlag en stabil insats med bra PP och BP samt starkt målvaktsspel, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Mörrums GoIS J18 tog därmed andra raka segern, efter 5–3 mot Kristianstad i premiären.

Mörrums GoIS J18–Jonstorp – mål för mål

Mörrums GoIS J18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 49 sekunder genom Caesar Glifberg och gick upp till 2–0. Jonstorp kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Mörrums GoIS J18 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. Jonstorp reducerade dock till 4–2 genom Noel Månsson efter 11.21 av perioden.

Mörrums GoIS J18 ökade ledningen till 5–2 genom Wilhelm Danielsson efter 12.20 i andra perioden.

Jonstorp gjorde 5–3 genom Viktor Åkesson med 3.34 kvar att spela av perioden. 8.38 in i tredje perioden nätade Mörrums GoIS J18:s Matei Bolocan framspelad av Tage Almqvist och ökade ledningen. 6–3-målet blev matchens sista.

Tudor Bolocan gjorde ett mål för Mörrums GoIS J18 och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Jonstorps Ishall.

Söndag 19 oktober 14.00 spelar Mörrums GoIS J18 borta mot Alvesta. Jonstorp möter Alvesta hemma i Jonstorps Ishall torsdag 16 oktober 19.30.

Mörrums GoIS J18–Jonstorp 6–3 (4–1, 1–2, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (0.49) Caesar Glifberg (Leon Condrup, Tudor Bolocan), 2–0 (1.48) Oliver Kjellin (Albin Håkansson), 2–1 (4.27) Jakob Johansson (Sam Holmberg), 3–1 (10.29) Tudor Bolocan (Caesar Glifberg, Tristan Isenhelm), 4–1 (16.40) Leon Condrup (Tudor Bolocan).

Andra perioden: 4–2 (31.21) Noel Månsson (David Hammarstedt, Herman Jung), 5–2 (32.20) Wilhelm Danielsson (Victor Rasmussen, Julius Doverlind), 5–3 (36.26) Viktor Åkesson (Lowe Holmer, Noel Månsson).

Tredje perioden: 6–3 (48.38) Matei Bolocan (Tage Almqvist).

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Alvesta SK, borta, 19 oktober

Jonstorp: Alvesta SK, hemma, 16 oktober