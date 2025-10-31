Tre poäng för Clemensnäs hemma mot Lejon

Clemensnäs vann med 7–3 mot Lejon

Ville Sjöstedt gjorde tre mål för Clemensnäs

Fjärde förlusten i rad för Lejon

Clemensnäs vann mötet med Lejon hemma med 7–3 (2–1, 2–0, 3–2) på fredagen i U20 region norr A herr.

Resultatet innebär att Lejon nu har fyra förluster i rad.

Clemensnäs tog ledningen i början av första perioden genom Ville Sjöstedt.

Lejon kvitterade till 1–1 genom Kevin Hollström efter 6.56.

Efter 19.01 i matchen gjorde Clemensnäs 2–1 genom William Boström. Andra perioden var länge mållös. Clemensnäs gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 40 sekunder i slutet av perioden av Ville Renling och Ville Sjöstedt. Clemensnäs vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 7–3.

Clemensnäs Elmer Grenholm stod för ett mål och två assists, Liam Hedman hade tre assists, Ville Sjöstedt gjorde tre mål och Hugo Dahlborg hade tre assists.

För Clemensnäs gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Lejon är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Clemensnäs HC med 4–1.

Nästa motstånd för Clemensnäs är Kiruna. Lagen möts lördag 15 november 11.30 i Lombiahallen.

Clemensnäs–Lejon 7–3 (2–1, 2–0, 3–2)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (4.07) Ville Sjöstedt (Hugo Dahlborg, Liam Hedman), 1–1 (6.56) Kevin Hollström (Filip Forsell), 2–1 (19.01) William Boström (Elmer Grenholm, Filip Grundström).

Andra perioden: 3–1 (39.06) Ville Renling (Hugo Dahlborg, Elmer Grenholm), 4–1 (39.46) Ville Sjöstedt (Oscar Fältén, Alex Albertsson-Söderlund).

Tredje perioden: 5–1 (48.55) Ville Sjöstedt (Viktor Manberg, Liam Hedman), 5–2 (50.11) Alfred Nilzon (Josef Bygdén), 6–2 (56.20) Joakim Cedergren (Oscar Fältén, Hugo Bystedt), 6–3 (56.56) Oliver Forslund (Klas Lundström, Knut Bystedt), 7–3 (58.52) Elmer Grenholm (Hugo Dahlborg, Liam Hedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 3-0-2

Lejon: 1-0-4

Nästa match:

Clemensnäs: Kiruna IF, borta, 15 november

Lejon: Brooklyn Tigers HF, hemma, 5 november