Tre klara poäng för Malmö mot Örebro Hockey U18

Malmö vann med 7–2 mot Örebro Hockey U18

Jonathan Sandberg avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö vann på på bortaplan mot Örebro Hockey U18 i U18 Nationell södra herr med klara 7–2 (2–1, 3–1, 2–0).

Frölunda nästa för Malmö

Örebro Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom William Backlund.

Viktor Lennström och William Lind låg sen bakom vändningen till 1–2 för Malmö.

Malmö gjorde 1–3 genom Jonathan Sandberg efter 9.22 i andra perioden.

Örebro Hockey U18 reducerade dock till 2–3 genom Hampus Löfsäter med 4.22 kvar att spela av perioden.

Malmö gjorde dock två snabba mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Noel Stenlund och Alexandre Monarque.

5.07 in i tredje perioden fick William Lind utdelning på nytt framspelad av Sigge Larsson och Oliver Andrle och ökade ledningen. Efter 12.05 slog Viktor Lennström till återigen framspelad av Noel Stenlund och William Lind och ökade ledningen för Malmö. 2–7-målet blev matchens sista.

William Lind gjorde två mål för Malmö och tre assist, Sigge Larsson hade tre assists och Noel Stenlund stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey U18 med 22–20 och Malmö med 22–15 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Malmö med 6–5 efter förlängning .

Örebro Hockey U18 tar sig an Grums i nästa match hemma torsdag 26 februari 19.00. Malmö möter Frölunda hemma lördag 28 februari 15.30.

Örebro Hockey U18–Malmö 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (1.21) William Backlund (Dante Bergfors), 1–1 (2.35) Viktor Lennström (Sigge Larsson, William Lind), 1–2 (12.25) William Lind (Sigge Larsson).

Andra perioden: 1–3 (29.22) Jonathan Sandberg (Noel Stenlund, Figo Larsson), 2–3 (35.38) Hampus Löfsäter (Filip Wahlén, Benjamin Ask Haglund), 2–4 (38.10) Noel Stenlund (Jonathan Sandberg, Alexandre Monarque), 2–5 (38.48) Alexandre Monarque (William Lind, Oliver Andrle).

Tredje perioden: 2–6 (45.07) William Lind (Sigge Larsson, Oliver Andrle), 2–7 (52.05) Viktor Lennström (Noel Stenlund, William Lind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 3-0-2

Malmö: 3-2-0

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Grums IK, hemma, 26 februari 19.00

Malmö: Frölunda, hemma, 28 februari 15.30