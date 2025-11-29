Tre klara poäng för Lindlöven mot Clemensnäs

Lindlöven vann med 7–2 mot Clemensnäs

Lindlövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Amill Andersson avgjorde för Lindlöven

Lindlöven vann klart när laget mötte Clemensnäs på bortaplan i hockeyettan norra. Slutresultatet blev hela 7–2 (2–1, 2–0, 3–1).

Segern var Lindlövens åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

I och med detta har Clemensnäs fyra förluster i rad.

Clemensnäs–Lindlöven – mål för mål

Lindlöven tog ledningen i början av första perioden genom Isac Hammar.

Clemensnäs kvitterade till 1–1 genom Samuel Manberg tidigt i matchen.

Efter 12.44 gjorde Lindlöven 1–2 genom Elias Holmberg.

Efter 17.00 i andra perioden nätade Amill Andersson på pass av Isak Jonsson och Sebastian Falk och gjorde 1–3.

Olle Hilmersson gjorde dessutom 1–4 efter 17.42 på pass av Lukas Johansson och Johannes Jämsén.

Clemensnäs reducerade dock på nytt till 2–4 genom Oliver Lindgren efter 6.49 av matchen.

Lindlöven stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 4.55. Lindlöven tog därmed en klar seger.

Lindlövens Amill Andersson stod för fyra poäng, varav ett mål och Sebastian Falk gjorde ett mål och två assist.

Söndag 30 november möter Clemensnäs Forshaga hemma 15.00 och Lindlöven möter Örnsköldsvik Hockey borta 14.00.

Clemensnäs–Lindlöven 2–7 (1–2, 0–2, 1–3)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (2.24) Isac Hammar (Wiggo Centervad, Amill Andersson), 1–1 (3.30) Samuel Manberg (Markus Aaw, Kevin Kariander), 1–2 (12.44) Elias Holmberg (Simon Nyhlén-Persson, Olle Hilmersson).

Andra perioden: 1–3 (37.00) Amill Andersson (Isak Jonsson, Sebastian Falk), 1–4 (37.42) Olle Hilmersson (Lukas Johansson, Johannes Jämsén).

Tredje perioden: 2–4 (46.49) Oliver Lindgren (Liam Lindström), 2–5 (53.41) Gustav Arvidsson (Simon Nyhlén-Persson, Amill Andersson), 2–6 (54.48) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Filip Forsmark), 2–7 (58.36) Carl Johan Sälle (Sebastian Falk, Amill Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Lindlöven: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs: Forshaga IF, hemma, 30 november

Lindlöven: Örnsköldsvik Hockey, borta, 30 november