Tre klara poäng för Järna mot IFK Salem

Järna vann med 7–2 mot IFK Salem

Neo Puolakka matchvinnare för Järna

Andra raka segern för Järna

Det blev en klar seger för Järna när laget vann på hemmaplan mot IFK Salem i U20 division 1 östra C herr. Järna vann med klara 7–2 (2–0, 2–1, 3–1).

Järna–IFK Salem – mål för mål

Järna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Järna gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Neo Puolakka och Marcus Söderman.

IFK Salem reducerade dock till 4–1 genom Theo Leeiner efter 19.36 av perioden. Järna tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.51 genom Mio Bäck och gick upp till 6–1 innan IFK Salem svarade.

Till slut blev det 7–2 till Järna.

Järnas Mio Bäck stod för två mål och två assists.

IFK Salem har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Järna har sex poäng.

Lagen möts igen 26 oktober i Salems Ishall.

Järna tar sig an Tumba i nästa match borta lördag 25 oktober 13.30. IFK Salem möter Haninge Anchors hemma tisdag 21 oktober 19.30.

Järna–IFK Salem 7–2 (2–0, 2–1, 3–1)

U20 division 1 östra C herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (17.09) James Kumlin Anefjäll (Milton Berglind, Elliot Veteläinen), 2–0 (18.43) Hannes Lenntorp (Mio Bäck, Ellioth Sandblom).

Andra perioden: 3–0 (28.14) Neo Puolakka (Milton Berglind, Elliot Veteläinen), 4–0 (28.36) Marcus Söderman (James Kumlin Anefjäll, Wincent Karlåker), 4–1 (39.36) Theo Leeiner (Erik Sivars).

Tredje perioden: 5–1 (50.51) Mio Bäck (Olle Nilheimer, Kalle Eriksson), 6–1 (52.28) Mio Bäck, 6–2 (56.11) Kevin Stahl, 7–2 (57.13) Hannes Lenntorp (Mio Bäck).

Nästa match:

Järna: IFK Tumba IK, borta, 25 oktober

IFK Salem: Haninge Anchors HC, hemma, 21 oktober