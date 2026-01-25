Tre klara poäng för Halmstad J18 mot IF Lejonet U18

Tre mål för Halmstad J18 utan svar

Alvesta blir nästa motstånd för Halmstad J18

Halmstad J18 tog poäng efter förlusten senast

Halmstad J18 vann klart när laget mötte IF Lejonet U18 på hemmaplan i U18 division 1 syd C vår. Slutresultatet blev hela 6–1 (0–0, 3–1, 3–0).

Abbe Nilsson bakom Halmstad J18:s seger

Den första perioden slutade 0–0.

Halmstad J18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

IF Lejonet U18 reducerade dock till 3–1 genom Emil Nilsson efter 19.03 av perioden.

Halmstad J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Matheo Rix, Casper Bergström och Artur Bergkvist.

Hjalmar Rydh gjorde ett mål för Halmstad J18 och spelade dessutom fram till två mål.

Halmstad J18 har nu åtta poäng efter fyra spelade matcher medan IF Lejonet U18 har två poäng efter fem matcher.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Landskrona Ishall.

Nästa motstånd för Halmstad J18 är Alvesta. Lagen möts torsdag 29 januari 19.20 i Halmstad Arena.

Halmstad J18–IF Lejonet U18 6–1 (0–0, 3–1, 3–0)

U18 division 1 syd C vår, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (20.13) Hjalmar Rydh (Filip Norlén), 2–0 (26.33) Abbe Nilsson (Hampus Rastius), 3–0 (31.46) Matheo Rix (Sigge Boysen), 3–1 (39.03) Emil Nilsson (Viggo Strid-Salomonsson, August Pålsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.06) Casper Bergström (Artur Bergkvist, Hjalmar Rydh), 5–1 (51.59) Matheo Rix (Zack Bliss), 6–1 (56.24) Artur Bergkvist (Hjalmar Rydh).

Nästa match:

Halmstad J18: Alvesta SK, hemma, 29 januari 19.20