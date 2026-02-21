Tranås segerrad mot Guts/Valdemarsvik intakt

Tranås vann med 18–1 mot Guts/Valdemarsvik

Tranås nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Dufva med fem mål för Tranås

Guts/Valdemarsvik är ett favoritmotstånd för Tranås och på lördagen tog Tranås ännu en seger borta mot just Guts/Valdemarsvik. Matchen i U20 Div 1 B syd vår herr slutade hela 18–1 (8–0, 4–1, 6–0). Det var Tranås fjärde raka seger mot just Guts/Valdemarsvik.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tranås Liam Dufva, som stod för hela fem mål i matchen.

Elias Lindén bakom Tranås seger

Tranås var starkast i första perioden som laget vann klart med 8–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–12.

Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–1. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Rehnqvist, som gjorde två mål, Hugo Johansson, Liam Dufva, Algot Carlsson och Carl Sandahl.

Resultaten i sista omgången innebär att Guts/Valdemarsvik slutar på sjunde plats och Tranås på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tranås AIF vunnit.

Guts/Valdemarsvik–Tranås 1–18 (0–8, 1–4, 0–6)

U20 Div 1 B syd vår herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (1.09) Liam Dufva (Sixten Jonsson, Elias Bodin), 0–2 (1.54) Elias Lindén (Carl Sandahl, Elias Holmberg), 0–3 (2.49) Sixten Jonsson (Elias Bodin), 0–4 (4.19) Carl Sandahl (Algot Carlsson, Elias Holmberg), 0–5 (7.08) Daniel Chamoun (Oliver Hultén-Lundqvist, Malte Palm), 0–6 (8.35) Elliot Rehnqvist (Hugo Johansson), 0–7 (15.17) Liam Dufva (Malte Palm), 0–8 (18.06) Elliot Rehnqvist (Hugo Johansson, Melvin Svensson).

Andra perioden: 0–9 (20.31) Malte Palm (Liam Dufva), 0–10 (27.32) Hugo Johansson (Elliot Rehnqvist, Nohel Norberg), 0–11 (31.38) Liam Dufva (Hugo Johansson, Melvin Svensson), 0–12 (32.23) Liam Dufva (Malte Palm, Elias Bodin), 1–12 (37.56) Nils Ekelund.

Tredje perioden: 1–13 (42.40) Liam Dufva (Malte Palm), 1–14 (44.11) Algot Carlsson (Sixten Jonsson, Elias Lindén), 1–15 (51.34) Hugo Johansson (Elliot Rehnqvist, Rasmus Argus Lago), 1–16 (55.19) Elliot Rehnqvist (Rasmus Argus Lago, Melvin Svensson), 1–17 (58.25) Elliot Rehnqvist (Melvin Svensson, Hugo Johansson), 1–18 (59.54) Carl Sandahl (Elias Holmberg, Bobo Jibhammar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Tranås: 5-0-0